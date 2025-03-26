Березовый сок – это напиток, который любят абсолютно все. Просто невозможно устоять перед его сладким привкусом, который можно дополнить любимыми фруктами, информирует 24 Канал со ссылкой на Cookpad.

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Рецепт березового сока

  • Время: 25 минут
  • Порций: 6 литров

Ингредиенты:
– 6 литров березового сока;
– 250 граммов сахара;
– 4 конфеты "Дюшес";
– 1/2 чайной ложки лимонной кислоты.

Приготовление:

  1. Сок процеживаем и доводим до кипения.
  2. Добавляем сахар, конфеты и лимонную кислоту.
  3. Разливаем в банки и стерилизуем 15 минут.
  4. Вместо конфет можно использовать любимый фрукт или добавить больше сахара.

Приятного аппетита!

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