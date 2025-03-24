Есть блюда, которые радуют не только вкусом, но и возвращают в счастливые воспоминания. Школьная маленькая пицца напомнит о счастливых годах и станет отличной возможностью быстро и вкусно перекусить, рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Одну минуту".
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Рецепт школьной мини-пиццы
- Время: 1 час 30 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 250 миллилитров теплой воды;
– 1,5 столовой ложки сахара;
– 1 чайная ложка соли;
– 20 граммов свежих дрожжей (или 7 граммов сухих);
– 1 яйцо;
– 500 граммов муки;
– 30 граммов сливочного масла;
соус:
– 50 граммов томатной пасты;
– 50 миллилитров воды;
начинка:
– 250 граммов колбасы;
– 150 граммов твердого сыра;
– 2 маринованных огурца.
Приготовление:
- Соедините в глубокой миске теплую воду, сахар, щепотку соли и дрожжи. Добавьте яйцо и тщательно перемешайте венчиком.
- Порциями добавляйте просеянную пшеничную муку, вымешивая до появления мягкого теста.
- Добавьте мягкое масло и продолжайте вымешивать, пока тесто не станет упругим.
- Накройте тесто льняным полотенцем и дайте ему отдохнуть в течение 60 минут, чтобы оно увеличилось в объеме.
- Для приготовления соуса смешайте томатное пюре с водой до получения однородной массы. По желанию добавьте щепотку морской соли.
- Для начинки нарежьте копченую колбасу и твердый сыр тонкими пластинками, или натрите его на крупной терке. Нарежьте соленые огурцы мелкими кубиками.
- Тесто еще раз вымесите и разделите на небольшие кусочки. Каждый кусочек раскатайте в круг диаметром 12 – 15 сантиметров. Равномерно распределите соус по поверхности теста, оставляя свободными края. Выложите начинку: колбасу, сыр и огурцы. Повторите процесс с каждым кусочком теста.
- Разогрейте духовку до 200 градусов. Выпекайте маленькие пиццы 15 – 20 минут, или до появления золотистой корочки и расплавления сыра. Выньте из духовки и дайте им немного остыть перед подачей.
Приятного аппетита!
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