Есть блюда, которые радуют не только вкусом, но и возвращают в счастливые воспоминания. Школьная маленькая пицца напомнит о счастливых годах и станет отличной возможностью быстро и вкусно перекусить, рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Одну минуту".

К теме Пицца начинается с теста: чего нельзя добавлять и как правильно месить тесто: как правильно месить

Рецепт школьной мини-пиццы

Время : 1 час 30 минут

: 1 час 30 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 250 миллилитров теплой воды;

– 1,5 столовой ложки сахара;

– 1 чайная ложка соли;

– 20 граммов свежих дрожжей (или 7 граммов сухих);

– 1 яйцо;

– 500 граммов муки;

– 30 граммов сливочного масла;

соус:

– 50 граммов томатной пасты;

– 50 миллилитров воды;

начинка:

– 250 граммов колбасы;

– 150 граммов твердого сыра;

– 2 маринованных огурца.

Приготовление:

Соедините в глубокой миске теплую воду, сахар, щепотку соли и дрожжи. Добавьте яйцо и тщательно перемешайте венчиком. Порциями добавляйте просеянную пшеничную муку, вымешивая до появления мягкого теста. Добавьте мягкое масло и продолжайте вымешивать, пока тесто не станет упругим. Накройте тесто льняным полотенцем и дайте ему отдохнуть в течение 60 минут, чтобы оно увеличилось в объеме. Для приготовления соуса смешайте томатное пюре с водой до получения однородной массы. По желанию добавьте щепотку морской соли. Для начинки нарежьте копченую колбасу и твердый сыр тонкими пластинками, или натрите его на крупной терке. Нарежьте соленые огурцы мелкими кубиками. Тесто еще раз вымесите и разделите на небольшие кусочки. Каждый кусочек раскатайте в круг диаметром 12 – 15 сантиметров. Равномерно распределите соус по поверхности теста, оставляя свободными края. Выложите начинку: колбасу, сыр и огурцы. Повторите процесс с каждым кусочком теста. Разогрейте духовку до 200 градусов. Выпекайте маленькие пиццы 15 – 20 минут, или до появления золотистой корочки и расплавления сыра. Выньте из духовки и дайте им немного остыть перед подачей.

Приятного аппетита!

Все подруги вам будут завидовать: рецепт быстрого торта.