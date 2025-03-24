Є страви, які тішать не лише смаком, а й повертають у щасливі спогади. Шкільна маленька піца нагадає про щасливі роки та стане чудовою можливістю швидко й смачно перекусити, розповідає 24 Канал з посиланням на "Одну хвилину".
До теми Піца починається з тіста: чого не можна додавати і як правильно місити
Рецепт шкільної мініпіци
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 250 мілілітрів теплої води;
– 1,5 столової ложки цукру;
– 1 чайна ложка солі;
– 20 грамів свіжих дріжджів (або 7 грамів сухих);
– 1 яйце;
– 500 грамів борошна;
– 30 грамів вершкового масла;
соус:
– 50 грамів томатної пасти;
– 50 мілілітрів води;
начинка:
– 250 грамів ковбаси;
– 150 грамів твердого сиру;
– 2 маринованих огірки.
Приготування:
- З'єднайте в глибокій мисці теплу воду, цукор, дрібку солі та дріжджі. Додайте яйце та ретельно перемішайте вінчиком.
- Порціями додавайте просіяне пшеничне борошно, вимішуючи до появи м'якого тіста.
- Додайте м'яке масло та продовжуйте вимішувати, поки тісто не стане пружним.
- Накрийте тісто лляним рушником та дайте йому відпочити протягом 60 хвилин, щоб воно збільшилося в об'ємі.
- Для приготування соусу змішайте томатне пюре з водою до отримання однорідної маси. За бажанням додайте дрібку морської солі.
- Для начинки наріжте копчену ковбасу та твердий сир тонкими пластинками, або натріть його на крупній тертці. Наріжте солоні огірки дрібними кубиками.
- Тісто ще раз вимісіть та розділіть на невеликі шматочки. Кожен шматочок розкачайте в круг діаметром 12 – 15 сантиметрів. Рівномірно розподіліть соус по поверхні тіста, залишаючи вільними краї. Викладіть начинку: ковбасу, сир та огірки. Повторіть процес з кожним шматочком тіста.
- Розігрійте духоку до 200 градусів. Випікайте маленькі піци 15 – 20 хвилин, або до появи золотистої скоринки та розплавлення сиру. Вийміть з духовки та дайте їм трохи охолонути перед подачею.
Смачного!
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