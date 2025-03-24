Є страви, які тішать не лише смаком, а й повертають у щасливі спогади. Шкільна маленька піца нагадає про щасливі роки та стане чудовою можливістю швидко й смачно перекусити, розповідає 24 Канал з посиланням на "Одну хвилину".

До теми Піца починається з тіста: чого не можна додавати і як правильно місити

Рецепт шкільної мініпіци

Час : 1 година 30 хвилин

: 1 година 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 250 мілілітрів теплої води;

– 1,5 столової ложки цукру;

– 1 чайна ложка солі;

– 20 грамів свіжих дріжджів (або 7 грамів сухих);

– 1 яйце;

– 500 грамів борошна;

– 30 грамів вершкового масла;

соус:

– 50 грамів томатної пасти;

– 50 мілілітрів води;

начинка:

– 250 грамів ковбаси;

– 150 грамів твердого сиру;

– 2 маринованих огірки.

Приготування:

З'єднайте в глибокій мисці теплу воду, цукор, дрібку солі та дріжджі. Додайте яйце та ретельно перемішайте вінчиком. Порціями додавайте просіяне пшеничне борошно, вимішуючи до появи м'якого тіста. Додайте м'яке масло та продовжуйте вимішувати, поки тісто не стане пружним. Накрийте тісто лляним рушником та дайте йому відпочити протягом 60 хвилин, щоб воно збільшилося в об'ємі. Для приготування соусу змішайте томатне пюре з водою до отримання однорідної маси. За бажанням додайте дрібку морської солі. Для начинки наріжте копчену ковбасу та твердий сир тонкими пластинками, або натріть його на крупній тертці. Наріжте солоні огірки дрібними кубиками. Тісто ще раз вимісіть та розділіть на невеликі шматочки. Кожен шматочок розкачайте в круг діаметром 12 – 15 сантиметрів. Рівномірно розподіліть соус по поверхні тіста, залишаючи вільними краї. Викладіть начинку: ковбасу, сир та огірки. Повторіть процес з кожним шматочком тіста. Розігрійте духоку до 200 градусів. Випікайте маленькі піци 15 – 20 хвилин, або до появи золотистої скоринки та розплавлення сиру. Вийміть з духовки та дайте їм трохи охолонути перед подачею.

Смачного!

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