Обычно все забывают о классике и делают пасху "паннетонового" типа. 24 Канал предлагает не отбрасывать классический вариант и сделать его по рецепту непревзойденной пани Стефы.
К теме Прабабушки в этом разбирались: проверенный рецепт "Львовской" паски от Дарьи Цвек
Рецепт классической паски от пани Стефы
- Время: 2 часа
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 1 килограмм муки;
– 400 – 450 граммов теплого молока;
– 100 граммов дрожжей;
– 10 желтков;
– 250 граммов сливочного масла;
– 250 – 300 граммов сахара;
– 200 граммов сахара;
– 200 граммов изюма;
– 100 граммов цукатов;
– 1/2 чайной ложечки соли;
– цедра и ванильный сахар.
Приготовление:
- Муку просеиваем и оставляем на немного в теплом месте.
- Дрожжи крошим, добавляем теплое молоко, немного муки и несколько ложек сахара. Оставляем на 15 – 20 минут, чтобы забродило.
- Желтки растираем с сахаром, цедрой и ванильным сахаром в пену.
- К дрожжевой заготовки добавляем просеянную муку и соль, перемешиваем, добавляем желтки и вымешиваем.
- Добавляем топленое сливочное масло и хорошо вымешиваем, тесто должно быть гладким и блестящим.
- Аккуратно добавляем изюм с цукатами, перемешиваем и оставляем в теплом месте, чтобы росло.
- Когда тесто вырастает – обминаем, наполняем им формы на 1/3 высоты и снова оставляем расти.
- Разогреваем духовку до 200 градусов, выпекаем 15 минут, снижаем температуру до 175 и готовим еще 45 минут.
- Вынимаем кулич из формы, когда она остынет.
Приятного аппетита!
Он вкусный как никакой другой: как заготовить березовый сок.