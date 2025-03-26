Вкусно и сытно без лишних усилий – именно такое описание лучше всего подходит для этого супа. Готовить его легко, а весь процесс занимает считанные минуты, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".
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Рецепт быстрого супа с колбасками
- Время: 30 минут
- Порций: 3
Ингредиенты:
– 1 лук;
– 1 морковь;
– 2 охотничьи колбаски;
– 1,2 литра воды;
– 2 картофеля;
– 2 плавленых сырка;
– 50 граммов гренок.
Приготовление:
- Обжарьте на сковороде измельченный лук и натертую морковь.
- Добавьте нарезанные колбаски и жарьте еще в течение двух минут.
- Добавьте нарезанный кубиками картофель и обжарьте в течение нескольких минут.
- Переложите все ингредиенты в кипящую воду и варите до готовности картофеля.
- Добавьте плавленый сыр, тщательно перемешайте и варите еще в течение пяти минут.
- Подавайте блюдо с гренками для хрустящей текстуры.
Приятного аппетита!
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