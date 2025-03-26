Вкусно и сытно без лишних усилий – именно такое описание лучше всего подходит для этого супа. Готовить его легко, а весь процесс занимает считанные минуты, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".

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Рецепт быстрого супа с колбасками

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 3

Ингредиенты:

– 1 лук;

– 1 морковь;

– 2 охотничьи колбаски;

– 1,2 литра воды;

– 2 картофеля;

– 2 плавленых сырка;

– 50 граммов гренок.

Приготовление:

Обжарьте на сковороде измельченный лук и натертую морковь. Добавьте нарезанные колбаски и жарьте еще в течение двух минут. Добавьте нарезанный кубиками картофель и обжарьте в течение нескольких минут. Переложите все ингредиенты в кипящую воду и варите до готовности картофеля. Добавьте плавленый сыр, тщательно перемешайте и варите еще в течение пяти минут. Подавайте блюдо с гренками для хрустящей текстуры.

Приятного аппетита!

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