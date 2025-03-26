Смачно і ситно без зайвих зусиль – саме такий опис найкраще підходить для цього супу. Готувати його легко, а весь процес займає лічені хвилини, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".

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Рецепт швидкого супу з ковбасками

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 3

Інгредієнти:

– 1 цибуля;

– 1 морква;

– 2 мисливські ковбаски;

– 1,2 літра води;

– 2 картоплі;

– 2 плавлених сирка;

– 50 грамів грінок.

Приготування:

Обсмажте на сковороді подрібнену цибулю та натерту моркву. Додайте нарізані ковбаски та смажте ще протягом двох хвилин. Додайте нарізану кубиками картоплю та обсмажте протягом декількох хвилин. Перекладіть усі інгредієнти в киплячу воду та варіть до готовності картоплі. Додайте плавлений сир, ретельно перемішайте та варіть ще протягом п'яти хвилин. Подавайте страву з грінками для хрусткої текстури.

Смачного!

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