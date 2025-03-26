Смачно і ситно без зайвих зусиль – саме такий опис найкраще підходить для цього супу. Готувати його легко, а весь процес займає лічені хвилини, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".
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Рецепт швидкого супу з ковбасками
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 3
Інгредієнти:
– 1 цибуля;
– 1 морква;
– 2 мисливські ковбаски;
– 1,2 літра води;
– 2 картоплі;
– 2 плавлених сирка;
– 50 грамів грінок.
Приготування:
- Обсмажте на сковороді подрібнену цибулю та натерту моркву.
- Додайте нарізані ковбаски та смажте ще протягом двох хвилин.
- Додайте нарізану кубиками картоплю та обсмажте протягом декількох хвилин.
- Перекладіть усі інгредієнти в киплячу воду та варіть до готовності картоплі.
- Додайте плавлений сир, ретельно перемішайте та варіть ще протягом п'яти хвилин.
- Подавайте страву з грінками для хрусткої текстури.
Смачного!
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