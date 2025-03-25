Цей десерт оцінить кожна українська господиня. Навіть коли часу обмаль, ви можете створити шедевр з найпростіших інгредієнтів, розповідає 24 Канал з посиланням на ютуб "Савківчанка".

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Рецепт простого торта

Час: 1 година + просочування

1 година + просочування Порцій: 8

Інгредієнти:

– 1 яйце;

– 1 склянка кефіру;

– 1 склянка цукру;

– 1 чайна ложка какао;

– 1 чайна ложка соди;

– 1 терте яблуко;

– 2 склянки борошна.

Для крему:

– 2 склянки сметани;

– 1 склянка цукру;

– 1 пакетик ванільного цукру.

Приготування:

Розбийте яйце в глибоку миску, налийте кефір, додайте соду та перемішайте до початку реакції. Додайте цукор, какао, натерте яблуко і ретельно перемішайте. Поступово додайте просіяне борошно, вимішуючи тісто до консистенції густої сметани. Змастіть форму для випікання олією та вилийте тісто. Випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці 35 – 40 хвилин. Перевірте готовність дерев’яною шпажкою. Дайте пирогу охолонути та розріжте на три коржі. Збийте сметану з цукром і ванільним цукром до загустіння. Рясно змастіть коржі сметанним кремом, включаючи боки та верх. За бажанням, прикрасьте боки торта подрібненим печивом, а верх – натертим шоколадом. Залиште торт у холодильнику на 2 – 3 години для просочення.

Смачного!

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