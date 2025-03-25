Інгредієнти для токмачів потрібні найпростіші, а результат виходить просто фантастичним. Вам невіть не потрібне борошно – природнє поєднання компонентів спрацює на "відмінно", розповідає 24 Канал з посиланням на "Шуба".
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Рецепт токмачів
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 кілограм картоплі;
– 400 грамів квасолі;
– 2 ріпчасті цибулини;
– сало – до смаку;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Відваріть замочену квасолю до готовності.
- Очищену картоплю також зваріть в підсоленій воді до м’якості.
- Нарізану кубиками цибулю обсмажте на олії до золотистого кольору.
- Для токмачів зі шкварками спочатку витопіть сало, обсмаживши шкварки, а потім на цьому жирі обсмажте цибулю.
- Зварену квасолю та картоплю подрібніть товкачиком або блендером, додайте сіль, перець і добре перемішайте.
- Сформуйте пиріжки з картопляно-квасоляної маси.
- Викладіть пиріжки на деко і випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці протягом 15 – 20 хвилин.
Смачного!
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