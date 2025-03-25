Ингредиенты для токмачей нужны самые простые, а результат получается просто фантастическим. Вам даже не нужна мука – естественное сочетание компонентов сработает на "отлично", рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Шуба".
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Рецепт токмачей
- Время: 1 час
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 килограмм картофеля;
– 400 граммов фасоли;
– 2 репчатые луковицы;
– сало – по вкусу;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Отварите замоченную фасоль до готовности.
- Очищенный картофель также сварите в подсоленной воде до мягкости.
- Нарезанный кубиками лук обжарьте на растительном масле до золотистого цвета.
- Для токмачей со шкварками сначала вытопите сало, обжарив шкварки, а затем на этом жире обжарьте лук.
- Сваренную фасоль и картофель измельчите толкушкой или блендером, добавьте соль, перец и хорошо перемешайте.
- Сформируйте пирожки из картофельно-фасолевой массы.
- Выложите пирожки на противень и выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 15 – 20 минут.
Приятного аппетита!
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