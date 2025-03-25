Этот десерт оценит каждая украинская хозяйка. Даже когда времени мало, вы можете создать шедевр из самых простых ингредиентов, рассказывает 24 Канал со ссылкой на ютуб "Савкивчанка".

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Рецепт простого торта

Время: 1 час + пропитка

1 час + пропитка Порций: 8

Ингредиенты:

– 1 яйцо;

– 1 стакан кефира;

– 1 стакан сахара;

– 1 чайная ложка какао;

– 1 чайная ложка соды;

– 1 тертое яблоко;

– 2 стакана муки.

Для крема:

– 2 стакана сметаны;

– 1 стакан сахара;

– 1 пакетик ванильного сахара.

Приготовление:

Разбейте яйцо в глубокую миску, налейте кефир, добавьте соду и перемешайте до начала реакции. Добавьте сахар, какао, натертое яблоко и тщательно перемешайте. Постепенно добавьте просеянную муку, вымешивая тесто до консистенции густой сметаны. Смажьте форму для выпекания маслом и вылейте тесто. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 35 – 40 минут. Проверьте готовность деревянной шпажкой. Дайте пирогу остыть и разрежьте на три коржа. Взбейте сметану с сахаром и ванильным сахаром до загустения. Обильно смажьте коржи сметанным кремом, включая бока и верх. По желанию, украсьте бока торта измельченным печеньем, а верх – натертым шоколадом. Оставьте торт в холодильнике на 2 – 3 часа для пропитки.

Приятного аппетита!

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