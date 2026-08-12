Соус для пасти без варіння: як використати літні помідори в стилі путанески

Літні помідори можуть стати не тільки салатом чи закускою, а й готовим соусом для пасти без жодного варіння. Усе, що треба, — натерти стиглі томати, змішати їх із кількома солоними добавками та закинути до гарячої пасти.

Помідори тут працюють не як звична основа для соусу, а як головний трюк рецепта: їх просто натирають і змішують із солоними добавками. Усе це перетворюється на вечерю без варіння – швидку, яскраву і дуже літню.

Коли стиглі літні помідори такі соковиті, що їх шкода відправляти на плиту, кухонна логіка підказує простіше рішення: дати їм попрацювати сирими. Саме на цьому тримається цей соус для пасти з The Kitchn.

Розповідаємо, як терті помідори за кілька секунд перетворюються на готову основу для вечері – без соусу на плиті й без довгого очікування.

Чому тут не варять помідори

Секрет у тому, що терка миттєво ламає м’якоть томатів на соковиту кашку, а шкірка залишається на поверхні. У результаті не треба ні чистити, ні виймати насіння – виходить майже готовий свіжий томатний соус, який одразу вбирає часник, оливкову олію та солонуваті добавки.

Саме тому цей варіант називають літнім родичем путанески: смак лишається яскравим, солоним і насиченим, але готується значно простіше. Гаряча паста лише з’єднує всі компоненти, і вечеря готова буквально за той час, поки закипає вода.

Як приготувати соус?

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 700 грамів стиглих томатів;

– 4 зубчики часнику;

– 1/2 склянки чорних маслин без кісточок;

– 2 столові ложки каперсів;

– 2 столові ложки дрібно нарізаної петрушки;

– 2 столові ложки оливкової олії;

– 4 дрібно нарізані філе анчоусів в олії;

– пластівці червоного перцю до смаку;

– дрібно натертий пармезан;

– 400 грамів пасти.

Приготування:

Томати розрізають навпіл упоперек і натирають зрізом на великій тертці велику миску, зупиняючись, коли на терці лишаються тільки шкірки. Шкірки викидають. До томатної маси додають натертий часник, маслини, каперси, петрушку, оливкову олію, анчоуси та пластівці червоного перцю. За бажанням у миску всипають кілька ложок пармезану. Пасту варять у великій каструлі з водою до стану just al dente, зливають і перекладають просто в миску з соусом. Усе перемішують щипцями та одразу подають, за бажанням додаючи ще пармезану.

Чому цей трюк працює

Терті помідори особливо добре працюють саме в теплий сезон, коли вони стиглі та соковиті. У такому стані їхній смак не губиться в довгому кипінні, а залишається свіжим і яскравим.

До того ж анчоуси, каперси й маслини дають потрібну солоність і глибину, тож соус не здається порожнім. Це той випадок, коли мінімум зусиль дає максимально переконливий результат.