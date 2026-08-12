Помідори тут працюють не як звична основа для соусу, а як головний трюк рецепта: їх просто натирають і змішують із солоними добавками. Усе це перетворюється на вечерю без варіння – швидку, яскраву і дуже літню.
Коли стиглі літні помідори такі соковиті, що їх шкода відправляти на плиту, кухонна логіка підказує простіше рішення: дати їм попрацювати сирими. Саме на цьому тримається цей соус для пасти з The Kitchn.
Розповідаємо, як терті помідори за кілька секунд перетворюються на готову основу для вечері – без соусу на плиті й без довгого очікування.
Чому тут не варять помідори
Секрет у тому, що терка миттєво ламає м’якоть томатів на соковиту кашку, а шкірка залишається на поверхні. У результаті не треба ні чистити, ні виймати насіння – виходить майже готовий свіжий томатний соус, який одразу вбирає часник, оливкову олію та солонуваті добавки.Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Саме тому цей варіант називають літнім родичем путанески: смак лишається яскравим, солоним і насиченим, але готується значно простіше. Гаряча паста лише з’єднує всі компоненти, і вечеря готова буквально за той час, поки закипає вода.
Як приготувати соус?
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 700 грамів стиглих томатів;
– 4 зубчики часнику;
– 1/2 склянки чорних маслин без кісточок;
– 2 столові ложки каперсів;
– 2 столові ложки дрібно нарізаної петрушки;
– 2 столові ложки оливкової олії;
– 4 дрібно нарізані філе анчоусів в олії;
– пластівці червоного перцю до смаку;
– дрібно натертий пармезан;
– 400 грамів пасти.
Приготування:
- Томати розрізають навпіл упоперек і натирають зрізом на великій тертці велику миску, зупиняючись, коли на терці лишаються тільки шкірки. Шкірки викидають.
- До томатної маси додають натертий часник, маслини, каперси, петрушку, оливкову олію, анчоуси та пластівці червоного перцю.
- За бажанням у миску всипають кілька ложок пармезану.
- Пасту варять у великій каструлі з водою до стану just al dente, зливають і перекладають просто в миску з соусом.
- Усе перемішують щипцями та одразу подають, за бажанням додаючи ще пармезану.
Чому цей трюк працює
Терті помідори особливо добре працюють саме в теплий сезон, коли вони стиглі та соковиті. У такому стані їхній смак не губиться в довгому кипінні, а залишається свіжим і яскравим.
До того ж анчоуси, каперси й маслини дають потрібну солоність і глибину, тож соус не здається порожнім. Це той випадок, коли мінімум зусиль дає максимально переконливий результат.