Помидоры здесь выступают не в качестве привычной основы для соуса, а как главный трюк рецепта: их просто натирают и смешивают с солеными добавками. Все это превращается в ужин без варки – быстрый, яркий и очень летний.
Когда спелые летние помидоры настолько сочные, что их жалко отправлять на плиту, кухонная логика подсказывает более простое решение: дать им поработать в сыром виде. Именно на этом и основан этот соус для пасты от The Kitchn.
Рассказываем, как тертые помидоры за несколько секунд превращаются в готовую основу для ужина – без соуса на плите и без долгого ожидания.
Почему здесь не варят помидоры
Секрет в том, что терка мгновенно измельчает мякоть томатов в сочную кашицу, а кожица остается на поверхности. В результате не нужно ни чистить, ни вынимать семена – получается почти готовый свежий томатный соус, который сразу впитывает чеснок, оливковое масло и соленые добавки.Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Именно поэтому этот вариант называют летним родственником путанески: вкус остается ярким, соленым и насыщенным, но готовится значительно проще. Горячая паста лишь соединяет все компоненты, и ужин готов буквально за то время, пока закипает вода.
Как приготовить соус?
- Время: 15 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 700 граммов спелых помидоров;
– 4 зубчика чеснока;
– 1/2 стакана черных маслин без косточек;
– 2 столовые ложки каперсов;
– 2 столовые ложки мелко нарезанной петрушки;
– 2 столовые ложки оливкового масла;
– 4 мелко нарезанных филе анчоусов в масле;
– хлопья красного перца по вкусу;
– мелко натертый пармезан;
– 400 граммов пасты.
Приготовление:
- Помидоры разрезают пополам поперек и натирают срезом на крупной терке в большую миску, останавливаясь, когда на терке остаются только кожицы. Кожицы выбрасывают.
- К томатной массе добавляют натертый чеснок, маслины, каперсы, петрушку, оливковое масло, анчоусы и хлопья красного перца.
- По желанию в миску добавляют несколько ложек пармезана.
- Пасту варят в большой кастрюле с водой до состояния just al dente, сливают и перекладывают прямо в миску с соусом.
- Все перемешивают щипцами и сразу подают, по желанию добавляя еще пармезана.
Почему этот трюк работает
Тертые помидоры особенно хорошо подходят именно в теплый сезон, когда они спелые и сочные. В таком состоянии их вкус не теряется при длительном кипении, а остается свежим и ярким.
К тому же анчоусы, каперсы и маслины придают нужную соленость и глубину, поэтому соус не кажется пустым. Это тот случай, когда минимум усилий дает максимально убедительный результат.