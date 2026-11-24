Знайома кожному ситуація: через тривале відключення електроенергії морозильна камера підтанула, а улюблені домашні чи магазинні пельмені перетворилися на один суцільний монолітний клубок.

Варити таку грудку у звичайній каструлі марно – тісто зверху розлізеться, а м'ясо всередині залишиться сирим. Проте викидати хороші продукти точно не варто: за 15 хвилин злиплі пельмені можна перетворити на рум'яні, соковиті всередині та неймовірно хрусткі зовні пельменні нагетси, які зникають зі столу швидше за класичні курячі, розповідає Марго Керрі.

Як приготувати нагетси з пельменів?

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів злиплих пельменів (можна використовувати й вареники з картоплею чи м'ясом);

– 2 курячі яйця;

– 100 грамів великих панірувальних сухарів панко (або звичайних сухарів);

– 1/3 чайної ложки кам'яної солі;

– 1/4 чайної ложки свіжомеленого чорного перцю;

– 4 столові ложки рафінованої соняшникової олії для смаження.

Приготування:

Дістаньте злиплу грудку пельменів із морозилки й дайте їй постояти за кімнатної температури 10 хвилин, щоб напівфабрикат став трохи податливим, але не розм'як остаточно. Гострим широким ножем наріжте моноліт на акуратні порційні пластинки або брусочки завтовшки приблизно 1,5 сантиметра, намагаючись робити шматочки однаковими за розміром. В одній глибокій тарілці збийте виделкою курячі яйця з дрібкою солі та чорного перцю, а в іншу насипте панірувальні сухарі панко. Кожну пельменну пластинку спершу занурте у яєчну суміш, потім щільно обваляйте в сухарях з усіх боків, злегка притискаючи панірування долонями. Розігрійте сковороду з соняшниковою олією на середньому вогні, викладіть заготовки в один шар і обсмажуйте по 4 – 5 хвилин з кожного боку до яскравої золотистої скоринки, після чого накрийте кришкою, зменште вогонь до мінімального й потримайте ще 3 хвилини, щоб м'ясо всередині гарантовано пропеклося.

Ще 2 смачні ідеї, як використати злиплі пельмені

Якщо смажити нагетси на сковороді немає бажання, нарізані пластинки злиплих пельменів легко перетворити на повноцінну запіканку або швидку "піцу". Для першого варіанта викладіть шматочки в змащену маслом форму, залийте сумішшю зі 150 грамів сметани, 2 яєць, солі й сушеного часнику, посипте тертим твердим сиром і запікайте 25 хвилин за температури 180 градусів.

А для швидкої "піци" розкладіть тонкі пельменні скибочки впритул одна до одної на застеленому пергаментом деку, змастіть томатним соусом, додайте кружальця помідорів, шинку чи оливки, засипте сиром і відправте в розігріту до 190 градусів духовку на 20 хвилин.