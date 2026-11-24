Варить такую грудку в обычной кастрюле бесполезно – тесто сверху развалится, а мясо внутри останется сырым. Однако выбрасывать хорошие продукты точно не стоит: за 15 минут слипшиеся пельмени можно превратить в румяные, сочные внутри и невероятно хрустящие снаружи пельменные нагетсы, которые исчезают со стола быстрее, чем классические куриные, рассказывает Марго Керри.

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Как приготовить нагетсы из пельменей?

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 500 граммов слипшихся пельменей (можно использовать и вареники с картофелем или мясом);

– 2 куриных яйца;

– 100 граммов больших панировочных сухарей панко (или обычных сухарей);

– 1/3 чайной ложки каменной соли;

– 1/4 чайной ложки свежемолотого черного перца;

– 4 столовые ложки рафинированного подсолнечного масла для жарки.

Приготовление:

Достаньте слипшуюся грудку пельменей из морозилки и дайте ей постоять при комнатной температуре 10 минут, чтобы полуфабрикат стал немного податливым, но не размягчился окончательно. Острым широким ножом нарежьте монолит на аккуратные порционные пластинки или брусочки толщиной примерно 1,5 сантиметра, стараясь, чтобы кусочки были одинаковыми по размеру. В одной глубокой тарелке взбейте вилкой куриные яйца с щепоткой соли и черного перца, а в другую насыпьте панировочные сухари панко. Каждую пельменную пластинку сначала окуните в яичную смесь, затем плотно обваляйте в сухарях со всех сторон, слегка прижимая панировку ладонями. Разогрейте сковороду с подсолнечным маслом на среднем огне, выложите заготовки в один слой и обжаривайте по 4 – 5 минут с каждой стороны до яркой золотистой корочки, почему накройте крышкой, убавьте огонь до минимума и подержите еще 3 минуты, чтобы мясо внутри гарантированно пропеклось.

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Еще 2 вкусные идеи, что делать с слипшимися пельменями

Если жарить наггетсы на сковороде не хочется, нарезанные пластинки слипшихся пельменей легко превратить в полноценную запеканку или быструю "пиццу". Для первого варианта выложите кусочки в смазанную маслом форму, залейте смесью из 150 граммов сметаны, 2 яиц, соли и сушеного чеснока, посыпьте тертым твердым сыром и запекайте 25 минут при температуре 180 градусов.

А для быстрой "пиццы" разложите тонкие пельменные ломтики вплотную друг к другу на застеленном пергаментом противне, смажьте томатным соусом, добавьте кружочки помидоров, ветчину или оливки, посыпьте сыром и отправьте в разогретую до 190 градусов духовку на 20 минут.