Що робити з пельменями, які злиплися в грудку / Колаж 24 Каналу
Знайома кожному ситуація: через тривале відключення електроенергії морозильна камера підтанула, а улюблені домашні чи магазинні пельмені перетворилися на один суцільний монолітний клубок.
Варити таку грудку у звичайній каструлі марно – тісто зверху розлізеться, а м'ясо всередині залишиться сирим. Проте викидати хороші продукти точно не варто: за 15 хвилин злиплі пельмені можна перетворити на рум'яні, соковиті всередині та неймовірно хрусткі зовні пельменні нагетси, які зникають зі столу швидше за класичні курячі, розповідає Марго Керрі.
Як приготувати нагетси з пельменів?
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 500 грамів злиплих пельменів (можна використовувати й вареники з картоплею чи м'ясом);
– 2 курячі яйця;
– 100 грамів великих панірувальних сухарів панко (або звичайних сухарів);
– 1/3 чайної ложки кам'яної солі;
– 1/4 чайної ложки свіжомеленого чорного перцю;
– 4 столові ложки рафінованої соняшникової олії для смаження.
Приготування:
- Дістаньте злиплу грудку пельменів із морозилки й дайте їй постояти за кімнатної температури 10 хвилин, щоб напівфабрикат став трохи податливим, але не розм'як остаточно.
- Гострим широким ножем наріжте моноліт на акуратні порційні пластинки або брусочки завтовшки приблизно 1,5 сантиметра, намагаючись робити шматочки однаковими за розміром.
- В одній глибокій тарілці збийте виделкою курячі яйця з дрібкою солі та чорного перцю, а в іншу насипте панірувальні сухарі панко.
- Кожну пельменну пластинку спершу занурте у яєчну суміш, потім щільно обваляйте в сухарях з усіх боків, злегка притискаючи панірування долонями.
- Розігрійте сковороду з соняшниковою олією на середньому вогні, викладіть заготовки в один шар і обсмажуйте по 4 – 5 хвилин з кожного боку до яскравої золотистої скоринки, після чого накрийте кришкою, зменште вогонь до мінімального й потримайте ще 3 хвилини, щоб м'ясо всередині гарантовано пропеклося.
Ще 2 смачні ідеї, як використати злиплі пельмені
Якщо смажити нагетси на сковороді немає бажання, нарізані пластинки злиплих пельменів легко перетворити на повноцінну запіканку або швидку "піцу". Для першого варіанта викладіть шматочки в змащену маслом форму, залийте сумішшю зі 150 грамів сметани, 2 яєць, солі й сушеного часнику, посипте тертим твердим сиром і запікайте 25 хвилин за температури 180 градусів.
А для швидкої "піци" розкладіть тонкі пельменні скибочки впритул одна до одної на застеленому пергаментом деку, змастіть томатним соусом, додайте кружальця помідорів, шинку чи оливки, засипте сиром і відправте в розігріту до 190 градусів духовку на 20 хвилин.
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