Передайте дітям смачний спогад з власного дитинства: рецепт пухких оладок на кефірі

У дитинстві запах оладок наповнював кухню. Діти завжди нетерпляче очікують першої порції!

Вони чудові самі по собі, але ще кращі з улюбленими додатками. Хтось обирає сметану, інші – солодке варення або просто цукрову пудру, повідомляє 24 Канал з посиланням на kwestia smaku.

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Рецепт оладок на кефірі

Час : 35 хвилин

: 35 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 125 мілілітрів молока;

– 2 столові ложки цукру;

– 7 грамів (1 пакетик) сухих дріжджів швидкого приготування;

– 1 столова ложка ванільного цукру;

– 1 яйце;

– 250 мілілітрів кефіру;

– 240 грамів пшеничного борошна;

– 40 грамів крохмалю;

– 1 яблуко (або 1 склянка чорниці);

– олія для смаження;

– цукрова пудра – до смаку.

Приготування:

Дістаньте інгредієнти з холодильника та дайте їм зігрітися до кімнатної температури. Підігрійте молоко – воно повинно бути теплим, але не гарячим. Додайте цукор і дріжджі, перемішайте та залиште на 10 хвилин, поки дріжджі не набухнуть. Додайте ванільний цукор, яйце та кефір, перемішайте вінчиком або міксером. Всипте пшеничне та крохмаль, знову перемішайте до однорідного тіста. Перемішуйте ще приблизно 2 хвилини. Додайте в тісто очищені та нарізані яблука або чорницю, перемішайте ложкою. Накрийте тісто тканиною та залиште підходити щонайменше на 30 хвилин (можна довше). Розігрійте олію у великій сковороді (приблизно 1 сантиметр). Зачерпніть тісто ложкою та викладіть на сковороду. Смажте на помірному вогні до золотистої скоринки приблизно 1,5 хвилини, переверніть і обсмажте з іншого боку. Викладіть млинці на паперові рушники, щоб позбутися зайвого жиру. На цьому ж маслі обсмажте наступну порцію. Після обсмажування посипте цукровою пудрою.

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