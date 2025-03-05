Передайте дітям смачний спогад з власного дитинства: рецепт пухких оладок на кефірі
У дитинстві запах оладок наповнював кухню. Діти завжди нетерпляче очікують першої порції!
Вони чудові самі по собі, але ще кращі з улюбленими додатками. Хтось обирає сметану, інші – солодке варення або просто цукрову пудру, повідомляє 24 Канал з посиланням на kwestia smaku.
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Рецепт оладок на кефірі
- Час: 35 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 125 мілілітрів молока;
– 2 столові ложки цукру;
– 7 грамів (1 пакетик) сухих дріжджів швидкого приготування;
– 1 столова ложка ванільного цукру;
– 1 яйце;
– 250 мілілітрів кефіру;
– 240 грамів пшеничного борошна;
– 40 грамів крохмалю;
– 1 яблуко (або 1 склянка чорниці);
– олія для смаження;
– цукрова пудра – до смаку.
Приготування:
- Дістаньте інгредієнти з холодильника та дайте їм зігрітися до кімнатної температури.
- Підігрійте молоко – воно повинно бути теплим, але не гарячим. Додайте цукор і дріжджі, перемішайте та залиште на 10 хвилин, поки дріжджі не набухнуть.
- Додайте ванільний цукор, яйце та кефір, перемішайте вінчиком або міксером.
- Всипте пшеничне та крохмаль, знову перемішайте до однорідного тіста. Перемішуйте ще приблизно 2 хвилини.
- Додайте в тісто очищені та нарізані яблука або чорницю, перемішайте ложкою.
- Накрийте тісто тканиною та залиште підходити щонайменше на 30 хвилин (можна довше).
- Розігрійте олію у великій сковороді (приблизно 1 сантиметр). Зачерпніть тісто ложкою та викладіть на сковороду. Смажте на помірному вогні до золотистої скоринки приблизно 1,5 хвилини, переверніть і обсмажте з іншого боку.
- Викладіть млинці на паперові рушники, щоб позбутися зайвого жиру. На цьому ж маслі обсмажте наступну порцію.
- Після обсмажування посипте цукровою пудрою.
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