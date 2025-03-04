Усі знають фразу "Перший млинець глевкий", і для багатьох вона перетворилася на правило. Чому так трапляється і як цього уникнути – розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".

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Як зробити так, щоб млинці не рвалися

Якщо млинці рвуться на пательні – отже, ви зробили помилку у приготуванні тіста. І варто зрозуміти причину, перш ніж кидатися щось виправляти.

Їх обожнюють усі / Фото Freepik

Найперше, що варто знати – усі інгредієнти треба додавати поступово, щоб тісто було однорідним. Якщо воно виходить занадто густим, розбавляти потрібно лише теплою рідиною.

Не варто додавати багато цукру, адже карамелізація зашкодить цілісності млинців. Не варто шкодувати і яєць – саме завдяки їм тісто набуває еластичності.

Ще один важливий секрет: млинці потрібно смажити не одразу, а дати тісту постояти 30 хвилин. Після цього є значно більше шансів на те, що смаження млинців пройде без проблем.

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