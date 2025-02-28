Навчіться готувати ідеальний омлет і ви ніколи не залишитеся голодним! Цей простий рецепт легко освоїти, а ще він смачний з будь-якою начинкою, повідомляє 24 Канал з посиланням на Love and lemons.

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Рецепт сирного омлету

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 3 яйця;

– 50 грамів твердого сиру;

– 50 мілілітрів молока;

– 1 столова ложка вершкового масла;

– сіль – до смаку;

– чорний перець – за бажанням.

Приготування:

Збийте яйця з молоком у глибокій мисці. Додайте сіль і перець. Натріть сир на тертці та всипте в яєчну суміш. Розігрійте сковороду з вершковим маслом на середньому вогні. Вилийте масу на сковороду. Готуйте на слабкому вогні, поки омлет не схопиться. Акуратно складіть омлет навпіл. Потримайте ще хвилину, щоб сир всередині розплавився. Подавайте гарячим.

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