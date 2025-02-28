Научитесь готовить идеальный омлет и вы никогда не останетесь голодным! Этот простой рецепт легко освоить, а еще он вкусен с любой начинкой, сообщает 24 Канал со ссылкой на Love and lemons.

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Рецепт сырного омлета

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 3 яйца;

– 50 граммов твердого сыра;

– 50 миллилитров молока;

– 1 столовая ложка сливочного масла;

– соль– по вкусу;

– черный перец– по желанию.

Приготовление:

Взбить яйца с молоком в глубокой миске. Добавьте соль и перец. Натрите творог на терке и всыпьте в яичную смесь. Разогрейте сковороду со сливочным маслом на среднем огне. Вылейте массу на сковороду. Готовьте на слабом огне, пока омлет не схватится. Аккуратно сложите омлет пополам. Подержите еще минуту, чтобы творог внутри расплавился. Подавайте горячим.

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