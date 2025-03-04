Все знают фразу "Первый блинчик комом", и для многих она превратилась в правило. Почему так случается и как этого избежать – рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".

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Как сделать так, чтобы блины не рвались

Если блины рвутся на сковороде – значит, вы сделали ошибку в приготовлении теста. И стоит понять причину, прежде чем бросаться что-то исправлять.

Их обожают все / Фото Freepik

Первое, что стоит знать – все ингредиенты надо добавлять постепенно, чтобы тесто было однородным. Если оно получается слишком густым, разбавлять нужно только теплой жидкостью.

Не стоит добавлять много сахара, ведь карамелизация повредит целостности блинов. Не стоит жалеть и яиц – именно благодаря им тесто приобретает эластичность.

Еще один важный секрет: блины нужно жарить не сразу, а дать тесту постоять 30 минут. После этого есть значительно больше шансов на то, что жарка блинов пройдет без проблем.

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