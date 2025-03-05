Они замечательные сами по себе, но еще лучше с любимыми добавками. Кто-то выбирает сметану, другие – сладкое варенье или просто сахарную пудру, сообщает 24 Канал со ссылкой на kwestia smaku.
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Рецепт оладьев на кефире
- Время: 35 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 125 миллилитров молока;
– 2 столовые ложки сахара;
– 7 граммов (1 пакетик) сухих дрожжей быстрого приготовления;
– 1 столовая ложка ванильного сахара;
– 1 яйцо;
– 250 миллилитров кефира;
– 240 граммов пшеничной муки;
– 40 граммов крахмала;
– 1 яблоко (или 1 стакан черники);
– масло для жарки;
– сахарная пудра – по вкусу.
Приготовление:
- Достаньте ингредиенты из холодильника и дайте им согреться до комнатной температуры.
- Подогрейте молоко – оно должно быть теплым, но не горячим. Добавьте сахар и дрожжи, перемешайте и оставьте на 10 минут, пока дрожжи не набухнут.
- Добавьте ванильный сахар, яйцо и кефир, перемешайте венчиком или миксером.
- Всыпьте пшеничное и крахмал, снова перемешайте до однородного теста. Перемешивайте еще примерно 2 минуты.
- Добавьте в тесто очищенные и нарезанные яблоки или чернику, перемешайте ложкой.
- Накройте тесто тканью и оставьте подходить минимум на 30 минут (можно дольше).
- Разогрейте масло в большой сковороде (примерно 1 сантиметр). Зачерпните тесто ложкой и выложите на сковороду. Жарьте на умеренном огне до золотистой корочки примерно 1,5 минуты, переверните и обжарьте с другой стороны.
- Выложите блины на бумажные полотенца, чтобы избавиться от лишнего жира. На этом же масле обжарьте следующую порцию.
- После обжаривания посыпьте сахарной пудрой.
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