Нежное и рассыпчатое тесто в сочетании с любимой сладкой начинкой создают особую вкусовую гармонию. 24 Канал предлагает насладиться любимыми рогаликами с рецептом ТСН.

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Рецепт рогаликов

  • Время: 2 часа
  • Порций: 8

Ингредиенты:
– 400 граммов муки;
– 200 граммов сметаны (20 – 25%);
– 200 граммов сливочного масла;
– пакетик ванильного сахара;
– сахарная пудра;
– повидло;
– щепотка соли.

Приготовление:

  1. Просейте муку, добавьте соль, нарежьте холодное масло кусочками и перетрите руками до образования крошки. Добавьте сметану, ванильный сахар и быстро замесите тесто.
  2. Сформируйте из теста шар, поместите в миску, накройте пищевой пленкой и положите в холодильник на 30 – 60 минут.
  3. Выньте тесто, отрежьте треть, а остальное снова верните в холодильник.
  4. Раскатайте тесто на присыпанной мукой поверхности в тонкий пласт и нарежьте на 12 треугольников.
  5. На широкую часть каждого треугольника положите повидло, сверните в рулетик и выложите на противень, застеленный пергаментом. Повторите этот процесс со всем тестом.
  6. Выпекайте в предварительно разогретой до 180 градусов духовке в течение 20 – 25 минут до золотистого цвета. Когда рогалики остынут, посыпьте их сахарной пудрой.

Приятного аппетита!

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