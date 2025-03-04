Ніжне та розсипчасте тісто у поєднанні з улюбленою солодкою начинкою створюють особливу смакову гармонію. 24 Канал пропонує насолодитися улюбленими рогаликами з рецептом ТСН.
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Рецепт рогаликів
- Час: 2 години
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 400 грамів борошна;
– 200 грамів сметани (20 – 25%);
– 200 грамів вершкового масла;
– пакетик ванільного цукру;
– цукрова пудра;
– повидло;
– дрібка солі.
Приготування:
- Просійте борошно, додайте сіль, наріжте холодне масло шматочками і перетріть руками до утворення крихти. Додайте сметану, ванільний цукор і швидко замісіть тісто.
- Сформуйте з тіста кулю, помістіть у миску, накрийте харчовою плівкою і покладіть в холодильник на 30 – 60 хвилин.
- Вийміть тісто, відріжте третину, а решту знову поверніть до холодильника.
- Розкачайте тісто на присипаній борошном поверхні в тонкий пласт і наріжте на 12 трикутників.
- На широку частину кожного трикутника покладіть повидло, скрутіть у рулетик і викладіть на деко, застелене пергаментом. Повторіть цей процес з усім тістом.
- Випікайте у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці протягом 20 – 25 хвилин до золотистого кольору. Коли рогалики охолонуть, посипте їх цукровою пудрою.
Смачного!
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