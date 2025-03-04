Ніжне та розсипчасте тісто у поєднанні з улюбленою солодкою начинкою створюють особливу смакову гармонію. 24 Канал пропонує насолодитися улюбленими рогаликами з рецептом ТСН.

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Рецепт рогаликів

Час : 2 години

: 2 години Порцій: 8

Інгредієнти:

– 400 грамів борошна;

– 200 грамів сметани (20 – 25%);

– 200 грамів вершкового масла;

– пакетик ванільного цукру;

– цукрова пудра;

– повидло;

– дрібка солі.

Приготування:

Просійте борошно, додайте сіль, наріжте холодне масло шматочками і перетріть руками до утворення крихти. Додайте сметану, ванільний цукор і швидко замісіть тісто. Сформуйте з тіста кулю, помістіть у миску, накрийте харчовою плівкою і покладіть в холодильник на 30 – 60 хвилин. Вийміть тісто, відріжте третину, а решту знову поверніть до холодильника. Розкачайте тісто на присипаній борошном поверхні в тонкий пласт і наріжте на 12 трикутників. На широку частину кожного трикутника покладіть повидло, скрутіть у рулетик і викладіть на деко, застелене пергаментом. Повторіть цей процес з усім тістом. Випікайте у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці протягом 20 – 25 хвилин до золотистого кольору. Коли рогалики охолонуть, посипте їх цукровою пудрою.

Смачного!

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