Склянка кефіру і 10 хвилин: створюємо смакоту на всю сімʼю, яка зникне зі столу за секунду

Ця закуска – шедевральне поєднання улюблених інгредієнтів та простоти. З першого разу аж не віриться, що реально можливо створити щось настільки смачне за лічені хвилини.

Ця легка закуска стане для вас справжньою знахідкою. Ви можете тішити нею рідних хоч кожного дня, і повірте – кожного разу вони будуть радіти як вперше, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Смачненьке". Цікаво Соковиті та ситні: готуємо житомирські біляші зі знаменитим Ектором Рецепт простого перекусу для сімʼї Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 4 Інгредієнти:

– 250 мілілітрів кефіру;

– 1 чайна ложка цукру;

– 2 яйця;

– 100 грамів сиру;

– 80 грамів ковбаси;

– 10 грамів петрушки;

– 450 грамів борошна;

– 10 грамів розпушувача;

– сіль та перець до смаку. Приготування: Яйця збиваємо з кефіром до однорідності. Солимо, перчимо, додаємо натерті сир та ковбасу, а також подрібнену петрушку. Всипаємо борошно з розпушувачем і замішуємо тісто. Накриваємо плівкою та залишаємо на 10 хвилин. Розкачуємо тісто, нарізаємо на смужки. Обсмажуємо смужки до золотистого кольору. Подаємо з улюбленим соусом. Смачного! Вони залишаться максимально соковитими: як правильно варити сосиски.