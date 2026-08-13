Новини Смачно Смачні та прості рецепти Ви полюбите їх більше за огірки та помідори: пікантні кабачки на раз-два від Лілії Цвіт
13 серпня, 23:20
2

Ви полюбите їх більше за огірки та помідори: пікантні кабачки на раз-два від Лілії Цвіт

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Хрумкі, ароматні та з виразною пікантною ноткою — ці мариновані кабачки стануть вашою улюбленою закруткою на зиму! Уся хитрість полягає в ароматній заправці з часнику, свіжої петрушки та гострого перцю, якою перекладають молоді кабачки перед заливкою маринадом.

Страва виходить неймовірно соковитою, з легкою кислинкою, а готується з доступних інгредієнтів без зайвого клопоту. Головне – розкласти все по банках, застерегти від зайвого кутання та дати настоятися, радить Лілія Цвіт

Як приготувати пікантні кабачки на зиму? 

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 1 літрова банка

Інгредієнти: 
– 500 грамів кабачків;
– 50 грамів петрушки;
– 1 гострий перець;
– 50 грамів часнику;
маринад: 
– 300 мілілітрів води;
– 90 грамів цукру;
– 1,5 столової ложки солі;
– 60 мілілітрів рослинної олії;
– 50 мілілітрів оцту;
– 3 горошини духмяного перцю.

Ця закрутка вам сподобається: дивіться відео 

Приготування: 

  1. Промийте та подрібніть петрушку.
  2. У блендері перебийте часник із гострим перцем (гостроту коригуйте за власним смаком) і з’єднайте із зеленню.
  3. Молоді кабачки з тонкою шкіркою наріжте кружальцями завтовшки пів сантиметра.
  4. У чисті банки шарами викладіть кабачки та пікантну зелену суміш, чергуючи їх до самого верху.
  5. Для маринаду закип’ятіть воду із цукром, сіллю, олією та духмяним перцем.
  6. Зніміть каструлю з плити, влийте оцет і негайно залийте гарячий розсіл у банки.
  7. Помістіть банки в широку каструлю з тканиною на дні, налийте воду по "плічка" й стерилізуйте 15 – 20 хвилин від моменту закипання.
  8. Після цього герметично закрутіть кришками й залиште вистигати за кімнатної температури.

Пов'язані теми:

Смачні та прості рецепти