Ви полюбите їх більше за огірки та помідори: пікантні кабачки на раз-два від Лілії Цвіт

Хрумкі, ароматні та з виразною пікантною ноткою — ці мариновані кабачки стануть вашою улюбленою закруткою на зиму! Уся хитрість полягає в ароматній заправці з часнику, свіжої петрушки та гострого перцю, якою перекладають молоді кабачки перед заливкою маринадом.

Страва виходить неймовірно соковитою, з легкою кислинкою, а готується з доступних інгредієнтів без зайвого клопоту. Головне – розкласти все по банках, застерегти від зайвого кутання та дати настоятися, радить Лілія Цвіт. Як приготувати пікантні кабачки на зиму? Час: 30 хвилин

30 хвилин Порцій: 1 літрова банка Інгредієнти:

– 500 грамів кабачків;

– 50 грамів петрушки;

– 1 гострий перець;

– 50 грамів часнику;

маринад:

– 300 мілілітрів води;

– 90 грамів цукру;

– 1,5 столової ложки солі;

– 60 мілілітрів рослинної олії;

– 50 мілілітрів оцту;

– 3 горошини духмяного перцю. Ця закрутка вам сподобається: дивіться відео Приготування: Промийте та подрібніть петрушку. У блендері перебийте часник із гострим перцем (гостроту коригуйте за власним смаком) і з’єднайте із зеленню. Молоді кабачки з тонкою шкіркою наріжте кружальцями завтовшки пів сантиметра. У чисті банки шарами викладіть кабачки та пікантну зелену суміш, чергуючи їх до самого верху. Для маринаду закип’ятіть воду із цукром, сіллю, олією та духмяним перцем. Зніміть каструлю з плити, влийте оцет і негайно залийте гарячий розсіл у банки. Помістіть банки в широку каструлю з тканиною на дні, налийте воду по "плічка" й стерилізуйте 15 – 20 хвилин від моменту закипання. Після цього герметично закрутіть кришками й залиште вистигати за кімнатної температури.