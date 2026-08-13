Ви полюбите їх більше за огірки та помідори: пікантні кабачки на раз-два від Лілії Цвіт
Хрумкі, ароматні та з виразною пікантною ноткою — ці мариновані кабачки стануть вашою улюбленою закруткою на зиму! Уся хитрість полягає в ароматній заправці з часнику, свіжої петрушки та гострого перцю, якою перекладають молоді кабачки перед заливкою маринадом.
Страва виходить неймовірно соковитою, з легкою кислинкою, а готується з доступних інгредієнтів без зайвого клопоту. Головне – розкласти все по банках, застерегти від зайвого кутання та дати настоятися, радить Лілія Цвіт.
Як приготувати пікантні кабачки на зиму?
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 1 літрова банка
Інгредієнти:
– 500 грамів кабачків;
– 50 грамів петрушки;
– 1 гострий перець;
– 50 грамів часнику;
маринад:
– 300 мілілітрів води;
– 90 грамів цукру;
– 1,5 столової ложки солі;
– 60 мілілітрів рослинної олії;
– 50 мілілітрів оцту;
– 3 горошини духмяного перцю.
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Приготування:
- Промийте та подрібніть петрушку.
- У блендері перебийте часник із гострим перцем (гостроту коригуйте за власним смаком) і з’єднайте із зеленню.
- Молоді кабачки з тонкою шкіркою наріжте кружальцями завтовшки пів сантиметра.
- У чисті банки шарами викладіть кабачки та пікантну зелену суміш, чергуючи їх до самого верху.
- Для маринаду закип’ятіть воду із цукром, сіллю, олією та духмяним перцем.
- Зніміть каструлю з плити, влийте оцет і негайно залийте гарячий розсіл у банки.
- Помістіть банки в широку каструлю з тканиною на дні, налийте воду по "плічка" й стерилізуйте 15 – 20 хвилин від моменту закипання.
- Після цього герметично закрутіть кришками й залиште вистигати за кімнатної температури.