Ці кабачки просто знахідка / Скриншот з відео Лілії Цвіт

Хрумкі, ароматні та з виразною пікантною ноткою — ці мариновані кабачки стануть вашою улюбленою закруткою на зиму! Уся хитрість полягає в ароматній заправці з часнику, свіжої петрушки та гострого перцю, якою перекладають молоді кабачки перед заливкою маринадом.