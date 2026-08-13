Хрустящие, ароматные и с ярко выраженной пикантной ноткой – эти маринованные кабачки станут вашим любимым консервированным блюдом на зиму! Весь секрет заключается в ароматной заправке из чеснока, свежей петрушки и острого перца, которой перекладывают молодые кабачки перед заливкой маринадом.