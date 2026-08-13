Блюдо получается невероятно сочным, с легкой кислинкой, а готовится из доступных ингредиентов без лишних хлопот. Главное – распределить все по банкам, не переукупорочить их и дать настояться, советует Лилия Цвит.
Как приготовить пикантные кабачки на зиму?
- Время: 30 минут
- Порций: 1 литровая банка
Ингредиенты:
– 500 граммов кабачков;
– 50 граммов петрушки;
– 1 острый перец;
– 50 граммов чеснока;
маринад:
– 300 миллилитров воды;
– 90 граммов сахара;
– 1,5 столовой ложки соли;
– 60 миллилитров растительного масла;
– 50 миллилитров уксуса;
– 3 горошины душистого перца.
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- Промойте и измельчите петрушку.
- В блендере измельчите чеснок с острым перцем (остроту регулируйте по своему вкусу) и смешайте с зеленью.
- Молодые кабачки с тонкой кожицей нарежьте кружочками толщиной полсантиметра.
- В чистые банки слоями выложите кабачки и пикантную зеленую смесь, чередуя их до самого верха.
- Для маринада вскипятите воду с сахаром, солью, маслом и душистым перцем.
- Снимите кастрюлю с плиты, влейте уксус и немедленно залейте горячий рассол в банки.
- Поместите банки в широкую кастрюлю с тканью на дне, налейте воду по "плечики" и стерилизуйте 15–20 минут с момента закипания.
- После этого герметично закрутите крышками и оставьте остывать при комнатной температуре.