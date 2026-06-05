З ревенем вже смачнішого нічого не зробите: рецепт пирога, який підкорить гурманів

Пиріг з ревенем – це можливість подарувати собі свято без зайвих зусиль. А ще – гарна ідея заготувати щось солоденьке на вихідні!

Якщо ви любите поласувати чимось смачненьким з горнятком улюбленого напою, то кращої ідеї ніж пиріг із ревенем зараз і не придумаєш. Приготування – дуже легке, а результат вразить навіть гурманів, розповідає портал Kwestia smaku.

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Як приготувати смачний пиріг з ревенем?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 6

Інгредієнти:

пиріг:

– 320 грамів борошна;

– 250 грамів холодного вершкового масла;

– 1,5 чайної ложки розпушувача;

– 5 столових ложок цукрової пудри;

– 1 столова ложка ванільного цукру;

– 1 яйце;

начинка:

– 500 грамів печених яблук;

– 500 грамів ревеню;

– 1,5 чайної ложки кориці;

– 2 столові ложки полуничного варення;

– цукрова пудра для посипання.

Шедевр без зусиль / Фото Beszamel

Приготування: