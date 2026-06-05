З ревенем вже смачнішого нічого не зробите: рецепт пирога, який підкорить гурманів
Пиріг з ревенем – це можливість подарувати собі свято без зайвих зусиль. А ще – гарна ідея заготувати щось солоденьке на вихідні!
Якщо ви любите поласувати чимось смачненьким з горнятком улюбленого напою, то кращої ідеї ніж пиріг із ревенем зараз і не придумаєш. Приготування – дуже легке, а результат вразить навіть гурманів, розповідає портал Kwestia smaku.
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Як приготувати смачний пиріг з ревенем?
- Час: 1 година
- Порцій: 6
Інгредієнти:
пиріг:
– 320 грамів борошна;
– 250 грамів холодного вершкового масла;
– 1,5 чайної ложки розпушувача;
– 5 столових ложок цукрової пудри;
– 1 столова ложка ванільного цукру;
– 1 яйце;
начинка:
– 500 грамів печених яблук;
– 500 грамів ревеню;
– 1,5 чайної ложки кориці;
– 2 столові ложки полуничного варення;
– цукрова пудра для посипання.
Шедевр без зусиль / Фото Beszamel
Приготування:
- Для приготування пісочної основи з'єднайте борошно з кубиками охолодженого вершкового масла, розпушувачем, звичайним та ванільним цукром.
- Перетворіть інгредієнти на дрібну крихту: для цього підійде кухонний комбайн із відповідною насадкою-лопаткою, звичайний кухонний ніж для порубання маси на дошці або можна просто швидко перетерти все руками.
- Після цього вбийте яйце і замісіть гладке, однорідне тісто. Поділіть його на дві рівні частини та сховайте їх у морозильну камеру на 15 хвилин.
- Для начинки викладіть у глибокий посуд запечені яблука, додайте до них нарізаний невеликими шматочками ревінь, мелену корицю та полуничний джем, після чого добре все вимішайте.
- Увімкніть духовку прогріватися до 180 градусів і підготуйте квадратну форму для випікання розміром 23 на 23 сантиметри.
- Дістаньте першу половину охолодженого тіста, наріжте його тонкими скибочками й щільно застеліть ними дно форми.
- Поверх цієї основи рівномірно розподіліть яблучно-ревеневу суміш.
- Другий шматок тіста натріть на тертці з великими отворами й засипте отриманою стружкою фруктовий шар.
- Випікайте пиріг орієнтовно 50 хвилин, поки верхівка не стане красиво золотавою. Готовому десерту дайте повністю охолонути, а перед подачею прикрасьте цукровою пудрою.