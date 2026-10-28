Легендарні смажені пиріжки "Лапті": тонке хрустке тісто та море начинки на сковороді
Смажені пиріжки "Лапті" залишаються домашнім фаворитом уже багато десятиліть завдяки своїй особливій формі та текстурі. На відміну від дрібних пиріжків, їх роблять великими, плоскими та довгастими, завдяки чому тісто просмажується миттєво, утворюючи тоненьку пухирчасту скоринку, яка буквально тане в роті.
Рецепт цього дріжджового тіста перевірений поколіннями: поєднання теплої води та молока дає водночас м'якість і невагомість, а додавання олії безпосередньо під час замісу не дозволяє виробам черствіти. Готувати їх можна з будь-чим: класичним паштетом із курячої печінки, ніжною товченою картоплею із зеленню, тушкованою капустою чи м'ясним фаршем, розповідає "Господинька".
Як посмажити пиріжки "Лапті"?
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
дріжджова основа:
– 500 грамів борошна;
– 250 мілілітрів теплої води;
– 100 мілілітрів молока;
– 20 грамів живих пресованих дріжджів;
– 3 столові ложки рослинної олії;
– 1 чайна ложка цукру;
– 1 чайна ложка солі;
начинка та смаження:
– 400 грамів паштету з курячої печінки або іншої готової начинки;
– 500 мілілітрів рослинної олії для фритюру.
Приготування:
- У глибокій мисці розчиніть 20 грамів живих пресованих дріжджів у 250 мілілітрах теплої води, додайте 1 чайну ложку цукру та перемішайте вінчиком до повного розчинення крупинок.
- Залиште суміш на 5 – 7 хвилин, щоб на поверхні з'явилася легка дріжджова піна.
- Влийте до дріжджової води 100 мілілітрів ледь теплого молока, додайте 1 чайну ложку солі та 3 столові ложки олії.
- Потім частинами просійте крізь сито 500 грамів борошна.
- Замісіть м'яке, податливе та помітно липке тісто. Категорично не забивайте його зайвим борошном: чим ніжнішою буде маса, тим повітрянішими вийдуть готові вироби.
- Змастіть чисту миску тонким шаром олії, перекладіть у неї тісто, накрийте рушником і залиште підходити в теплому місці без протягів рівно на 40 хвилин.
- Коли маса збільшиться в об'ємі щонайменше в 2 рази, перекладіть її на робочу поверхню, попередньо змащену рослинною олією (дошку борошном не присипайте).
- Обімніть тісто та розділіть його на 16 однакових кульок.
- Накрийте заготовки харчовою плівкою на 7 – 10 хвилин, щоб клейковина розслабилася. Кожну кульку розкачайте качалкою або розімніть долонями в тонкий овальний коржик товщиною близько 4 – 5 міліметрів.
- По центру викладіть по 1 повній столовій ложці паштету або іншої охолодженої начинки. Ретельно та міцно защипніть краї тіста по всій довжині, після чого злегка притисніть пиріжок долонею до столу, надаючи йому пласкої видовженої форми, схожої на підошву.
- У глибоку товстостінну сковороду налийте 500 мілілітрів олії та добре прогрійте її на середньому вогні.
- Опускайте пиріжки в розпечений фритюр швом донизу з невеликим інтервалом.
- Смажте пиріжки на помірному нагріві приблизно по 2 – 3 хвилини з кожного боку до виразної золотисто-рум'яної скоринки.
- Тісто миттєво почне надуватися пухирцями.
- Готові гарячі вироби одразу викладайте шумівкою на таріль, застелену паперовими рушниками, складеними в 2–3 шари, щоб увібрати надлишки жиру.