Легендарні смажені пиріжки "Лапті": тонке хрустке тісто та море начинки на сковороді

Смажені пиріжки "Лапті" залишаються домашнім фаворитом уже багато десятиліть завдяки своїй особливій формі та текстурі. На відміну від дрібних пиріжків, їх роблять великими, плоскими та довгастими, завдяки чому тісто просмажується миттєво, утворюючи тоненьку пухирчасту скоринку, яка буквально тане в роті.

Рецепт цього дріжджового тіста перевірений поколіннями: поєднання теплої води та молока дає водночас м'якість і невагомість, а додавання олії безпосередньо під час замісу не дозволяє виробам черствіти. Готувати їх можна з будь-чим: класичним паштетом із курячої печінки, ніжною товченою картоплею із зеленню, тушкованою капустою чи м'ясним фаршем, розповідає "Господинька".

Як посмажити пиріжки "Лапті"?

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

дріжджова основа:

– 500 грамів борошна;

– 250 мілілітрів теплої води;

– 100 мілілітрів молока;

– 20 грамів живих пресованих дріжджів;

– 3 столові ложки рослинної олії;

– 1 чайна ложка цукру;

– 1 чайна ложка солі;

начинка та смаження:

– 400 грамів паштету з курячої печінки або іншої готової начинки;

– 500 мілілітрів рослинної олії для фритюру.

Приготування: