Легендарные жареные пирожки "Лапти": тонкое хрустящее тесто и море начинки на сковороде

Те самые огромные жареные пирожки / "Хозяйка"
Жареные пирожки "Лапти" уже много десятилетий остаются любимым домашним блюдом благодаря своей особой форме и текстуре. В отличие от мелких пирожков, их делают большими, плоскими и продолговатыми, потому что тесто прожаривается мгновенно, образуя тоненькую пузырчатую корочку, которая буквально тает во рту.
Рецепт этого дрожжевого теста проверен поколениями: сочетание теплой воды и молока придает тесту одновременно мягкость и невесомость, а добавление масла непосредственно во время замеса не дает изделиям черстветь. Готовить их можно с чем угодно: с классическим паштетом из куриной печени, нежным картофельным пюре с зеленью, тушеной капустой или мясным фаршем, рассказывает "Господинька".
Как пожарить пирожки "Лапти"?
- Время: 45 минут
- Порций: 6
Ингредиенты:
дрожжевая основа:
– 500 граммов муки;
– 250 миллилитров теплой воды;
– 100 миллилитров молока;
– 20 граммов живых прессованных дрожжей;
– 3 столовые ложки растительного масла;
– 1 чайная ложка сахара;
– 1 чайная ложка соли;
начинка и жарка:
– 400 граммов паштета из куриной печени или другой готовой начинки;
– 500 миллилитров растительного масла для фритюра.
Приготовление:
- В глубокой миске растворите 20 граммов живых прессованных дрожжей в 250 миллилитрах теплой воды, добавьте 1 чайную ложку сахара и перемешайте венчиком до полного растворения крупинок.
- Оставьте смесь на 5–7 минут, чтобы на поверхности появилась легкая дрожжевая пена.
- Влейте в дрожжевую воду 100 миллилитров слегка теплого молока, добавьте 1 чайную ложку соли и 3 столовые ложки растительного масла.
- Затем частями просейте через сито 500 граммов муки.
- Замесите мягкое, податливое и заметно липкое тесто. Ни в коем случае не пересыпайте его лишней мукой: чем нежнее будет масса, тем воздушнее получатся готовые изделия.
- Смажьте чистую миску тонким слоем растительного масла, переложите в нее тесто, накройте полотенцем и оставьте подниматься в теплом месте без сквозняков ровно на 40 минут.
- Когда масса увеличится в объеме как минимум в 2 раза, переложите ее на рабочую поверхность, предварительно смазанную растительным маслом (доску мукой не присыпайте).
- Обомните тесто и разделите его на 16 одинаковых шариков.
- Накройте заготовки пищевой пленкой на 7–10 минут, чтобы клейковина расслабилась. Каждый шарик раскатайте скалкой или размягчите ладонями в тонкий овальный лепешек толщиной около 4–5 миллиметров.
- По центру выложите по 1 полной столовой ложке паштета или другой охлажденной начинки. Тщательно и плотно зажмите края теста по всей длине, после чего слегка прижмите пирожок ладонью к столу, придавая ему плоскую удлиненную форму, похожую на подошву.
- В глубокую толстостенную сковороду налейте 500 миллилитров растительного масла и хорошо прогрейте ее на среднем огне.
- Опускайте пирожки в раскаленный фритюр швом вниз с небольшим интервалом.
- Жарьте пирожки на умеренном огне примерно по 2–3 минуты с каждой стороны до появления выраженной золотисто-румяной корочки.
- Тесто мгновенно начнет покрываться пузырьками.
- Готовые горячие пирожки сразу выкладывайте шумовкой на тарелку, застеленную бумажными полотенцами, сложенными в 2–3 слоя, чтобы впитать излишки жира.
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