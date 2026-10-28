Легендарні смажені пиріжки "Лапті": тонке хрустке тісто та море начинки на сковороді

Рецепт цього дріжджового тіста перевірений поколіннями: поєднання теплої води та молока дає водночас м'якість і невагомість, а додавання олії безпосередньо під час замісу не дозволяє виробам черствіти. Готувати їх можна з будь-чим: класичним паштетом із курячої печінки, ніжною товченою картоплею із зеленню, тушкованою капустою чи м'ясним фаршем, розповідає "Господинька".

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Як посмажити пиріжки "Лапті"?

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

дріжджова основа:

– 500 грамів борошна;

– 250 мілілітрів теплої води;

– 100 мілілітрів молока;

– 20 грамів живих пресованих дріжджів;

– 3 столові ложки рослинної олії;

– 1 чайна ложка цукру;

– 1 чайна ложка солі;

начинка та смаження:

– 400 грамів паштету з курячої печінки або іншої готової начинки;

– 500 мілілітрів рослинної олії для фритюру.

Приготування: