Пиріжки-п'ятихвилинки на кефірі: без дріжджів, очікування та з будь-якою начинкою на сковороді

Пиріжки-п'ятихвилинки на кефірі виручають тоді, коли хочеться потішити домашніх гарячою випічкою, але немає часу чекати підняття дріжджового тіста. Завдяки взаємодії молочної кислоти з харчовою содою маса виходить пористою, еластичною та дуже податливою, а самі пиріжки пропікаються на сковороді всього за кілька хвилин.

Це тісто повністю універсальне: воно має збалансований нейтральний смак, тому однаково пасує як до солоних начинок на кшталт картоплі з грибами чи тушкованої капусти, так і до солодких яблук, вишень або густого повидла.

Як швидко приготувати пиріжки на сковороді?

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти:

основа для тіста:

– 500 мілілітрів теплого кефіру;

– 600 – 700 грамів пшеничного борошна;

– 1 куряче яйце;

– 3 – 4 столові ложки рослинної олії;

– 2 столові ложки цукру;

– 1 чайна ложка харчової соди;

– 1 чайна ложка кам'яної солі;

варіанти начинки на вибір:

– 400 грамів тушкованої капусти або картопляного пюре з грибами;

– 400 грамів густого повидла, вишень без кісточок або кисломолочного сиру з ваніллю;

для смаження:

– 100–150 мілілітрів рослинної олії.

Приготування: