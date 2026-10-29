Пиріжки-п'ятихвилинки на кефірі: без дріжджів, очікування та з будь-якою начинкою на сковороді

Швидкі пиріжки для будь-якої начинки / Ukr.net
Пиріжки-п'ятихвилинки на кефірі виручають тоді, коли хочеться потішити домашніх гарячою випічкою, але немає часу чекати підняття дріжджового тіста. Завдяки взаємодії молочної кислоти з харчовою содою маса виходить пористою, еластичною та дуже податливою, а самі пиріжки пропікаються на сковороді всього за кілька хвилин.
Це тісто повністю універсальне: воно має збалансований нейтральний смак, тому однаково пасує як до солоних начинок на кшталт картоплі з грибами чи тушкованої капусти, так і до солодких яблук, вишень або густого повидла.
Як швидко приготувати пиріжки на сковороді?
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 8
Інгредієнти:
основа для тіста:
– 500 мілілітрів теплого кефіру;
– 600 – 700 грамів пшеничного борошна;
– 1 куряче яйце;
– 3 – 4 столові ложки рослинної олії;
– 2 столові ложки цукру;
– 1 чайна ложка харчової соди;
– 1 чайна ложка кам'яної солі;
варіанти начинки на вибір:
– 400 грамів тушкованої капусти або картопляного пюре з грибами;
– 400 грамів густого повидла, вишень без кісточок або кисломолочного сиру з ваніллю;
для смаження:
– 100–150 мілілітрів рослинної олії.
Приготування:
- Кефір підігрійте приблизно до 36 – 38 градусів, щоб він став відчутно теплим.
- Перелийте його в простору миску, всипте 1 чайну ложку харчової соди та перемішайте вінчиком: рідина одразу вкриється густою пінкою.
- Додайте в кефірну піну 1 яйце, 2 столові ложки цукру, 1 чайну ложку солі та 3 – 4 столові ложки рослинної олії. Збийте суміш протягом 1 хвилини до повного розчинення солі й цукру.
- Потім частинами просійте крізь сито 600 – 700 грамів борошна. Замісіть м'яке, ніжне та ледь липке тісто, яке відстає від стінок миски, але залишається живим і повітряним.
- Категорично не забивайте його зайвим борошном, щоб готові вироби не стали твердими.
- Одразу розділіть тісто на невеликі кульки вагою приблизно по 40 – 50 грамів кожна. Змастіть долоні та робочу дошку 1 чайною ложкою олії, розплескайте кожну кульку руками в круглий коржик товщиною близько 5 – 7 міліметрів.
- У центр кожного коржика викладіть по 1 столовій ложці начинки. Якщо використовуєте солодкі ягоди чи фрукти, начинка має бути густою без зайвого соку, щоб тісто не промокло під час ліплення.
- Ретельно та щільно защипніть краї, після чого злегка притисніть виріб долонею, надаючи йому пласкої форми. У глибокій сковороді розігрійте шар рослинної олії товщиною приблизно 5 міліметрів.
- Викладайте заготовки швом донизу з інтервалом у 2 сантиметри.
- Смажте пиріжки на помірному вогні приблизно по 3 – 4 хвилини з кожного боку до виразної золотисто-рум'яної скоринки.
- Перевертайте акуратно лопаткою, щоб не проколоти тісто.
- Готові гарячі пиріжки зніміть на таріль, застелену паперовими рушниками, щоб увібрати зайвий жир.
- Накрийте зверху чистим бавовняним рушником на 5 – 7 хвилин: завдяки власній парі скоринка стане м'якою, пухкою й неваговою.
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