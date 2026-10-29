Новини Смачно
Новини Смачно
Live
Переглядів: Час читання:3 хв

Пиріжки-п'ятихвилинки на кефірі: без дріжджів, очікування та з будь-якою начинкою на сковороді

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Швидкі пиріжки для будь-якої начинки

Швидкі пиріжки для будь-якої начинки / Ukr.net

Пиріжки-п'ятихвилинки на кефірі виручають тоді, коли хочеться потішити домашніх гарячою випічкою, але немає часу чекати підняття дріжджового тіста. Завдяки взаємодії молочної кислоти з харчовою содою маса виходить пористою, еластичною та дуже податливою, а самі пиріжки пропікаються на сковороді всього за кілька хвилин.

Це тісто повністю універсальне: воно має збалансований нейтральний смак, тому однаково пасує як до солоних начинок на кшталт картоплі з грибами чи тушкованої капусти, так і до солодких яблук, вишень або густого повидла.

 
Adv

Як швидко приготувати пиріжки на сковороді?

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 8

Інгредієнти:
основа для тіста:
– 500 мілілітрів теплого кефіру;
– 600 – 700 грамів пшеничного борошна;
– 1 куряче яйце;
– 3 – 4 столові ложки рослинної олії;
– 2 столові ложки цукру;
– 1 чайна ложка харчової соди;
– 1 чайна ложка кам'яної солі;
варіанти начинки на вибір:
– 400 грамів тушкованої капусти або картопляного пюре з грибами;
– 400 грамів густого повидла, вишень без кісточок або кисломолочного сиру з ваніллю;
для смаження:
– 100–150 мілілітрів рослинної олії.

Реклама

Приготування:

  1. Кефір підігрійте приблизно до 36 – 38 градусів, щоб він став відчутно теплим.
  2. Перелийте його в простору миску, всипте 1 чайну ложку харчової соди та перемішайте вінчиком: рідина одразу вкриється густою пінкою.
  3. Додайте в кефірну піну 1 яйце, 2 столові ложки цукру, 1 чайну ложку солі та 3 – 4 столові ложки рослинної олії. Збийте суміш протягом 1 хвилини до повного розчинення солі й цукру.
  4. Потім частинами просійте крізь сито 600 – 700 грамів борошна. Замісіть м'яке, ніжне та ледь липке тісто, яке відстає від стінок миски, але залишається живим і повітряним.
  5. Категорично не забивайте його зайвим борошном, щоб готові вироби не стали твердими.
  6. Одразу розділіть тісто на невеликі кульки вагою приблизно по 40 – 50 грамів кожна. Змастіть долоні та робочу дошку 1 чайною ложкою олії, розплескайте кожну кульку руками в круглий коржик товщиною близько 5 – 7 міліметрів.
  7. У центр кожного коржика викладіть по 1 столовій ложці начинки. Якщо використовуєте солодкі ягоди чи фрукти, начинка має бути густою без зайвого соку, щоб тісто не промокло під час ліплення.
  8. Ретельно та щільно защипніть краї, після чого злегка притисніть виріб долонею, надаючи йому пласкої форми. У глибокій сковороді розігрійте шар рослинної олії товщиною приблизно 5 міліметрів.
  9. Викладайте заготовки швом донизу з інтервалом у 2 сантиметри.
  10. Смажте пиріжки на помірному вогні приблизно по 3 – 4 хвилини з кожного боку до виразної золотисто-рум'яної скоринки.
  11. Перевертайте акуратно лопаткою, щоб не проколоти тісто.
  12. Готові гарячі пиріжки зніміть на таріль, застелену паперовими рушниками, щоб увібрати зайвий жир.
  13. Накрийте зверху чистим бавовняним рушником на 5 – 7 хвилин: завдяки власній парі скоринка стане м'якою, пухкою й неваговою.

Повʼязані теми:

Коментарі

2 коментарі

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Реклама
Adv