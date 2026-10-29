Пирожки-пятиминутки на кефире: без дрожжей, без ожидания и с любой начинкой на сковороде

Это тесто абсолютно универсально: оно обладает сбалансированным нейтральным вкусом, поэтому одинаково хорошо подходит как к соленым начинкам, например, картофелю с грибами или тушеной капусте, так и к сладким яблокам, вишням или густому повидлу.

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Как быстро приготовить пирожки на сковороде?

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 8

Ингредиенты:

основа для теста:

– 500 миллилитров теплого кефира;

– 600 – 700 граммов пшеничной муки;

– 1 куриное яйцо;

– 3 – 4 столовые ложки растительного масла;

– 2 столовые ложки сахара;

– 1 чайная ложка пищевой соды;

– 1 чайная ложка каменной соли;

варианты начинки на выбор:

– 400 граммов тушеной капусты или картофельного пюре с грибами;

– 400 граммов густого повидла, вишен без косточек или творога с ванилью;

для жарки:

– 100 – 150 миллилитров растительного масла.

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Приготовление: