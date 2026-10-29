Пирожки-пятиминутки на кефире: без дрожжей, без ожидания и с любой начинкой на сковороде

Быстрые пирожки с любой начинкой / Ukr.net
Пирожки "пятиминутки" на кефире приходят на помощь, когда хочется порадовать домочадцев горячей выпечкой, но нет времени ждать, пока поднимется дрожжевое тесто. Благодаря взаимодействию молочной кислоты с пищевой содой тесто получается пористым, эластичным и очень податливым, а сами пирожки пропекаются на сковороде всего за несколько минут.
Это тесто абсолютно универсально: оно обладает сбалансированным нейтральным вкусом, поэтому одинаково хорошо подходит как к соленым начинкам, например, картофелю с грибами или тушеной капусте, так и к сладким яблокам, вишням или густому повидлу.
Как быстро приготовить пирожки на сковороде?
- Время: 30 минут
- Порций: 8
Ингредиенты:
основа для теста:
– 500 миллилитров теплого кефира;
– 600 – 700 граммов пшеничной муки;
– 1 куриное яйцо;
– 3 – 4 столовые ложки растительного масла;
– 2 столовые ложки сахара;
– 1 чайная ложка пищевой соды;
– 1 чайная ложка каменной соли;
варианты начинки на выбор:
– 400 граммов тушеной капусты или картофельного пюре с грибами;
– 400 граммов густого повидла, вишен без косточек или творога с ванилью;
для жарки:
– 100 – 150 миллилитров растительного масла.
Приготовление:
- Кефир подогрейте примерно до 36 – 38 градусов, чтобы он стал ощутимо теплым.
- Перелейте его в просторную миску, всыпьте 1 чайную ложку пищевой соды и перемешайте венчиком: жидкость сразу покроется густой пенкой.
- Добавьте в кефирную пену 1 яйцо, 2 столовые ложки сахара, 1 чайную ложку соли и 3 – 4 столовые ложки растительного масла. Взбейте смесь в течение 1 минуты до полного растворения соли и сахара.
- Затем частями просейте через сито 600 – 700 граммов муки. Замесите мягкое, нежное и слегка липкое тесто, которое отстает от стенок миски, но остается воздушным.
- Категорически не пересыпайте его лишней мукой, чтобы готовые изделия не стали твердыми.
- Сразу разделите тесто на небольшие шарики весом примерно по 40 – 50 граммов каждый. Смажьте ладони и рабочую доску 1 чайной ложкой растительного масла, расплющите каждый шарик руками в круглую лепешку толщиной около 5 – 7 миллиметров.
- В центр каждой лепёшки выложите по 1 столовой ложке начинки. Если используете сладкие ягоды или фрукты, начинка должна быть густой, без лишнего сока, чтобы тесто не промокло во время лепки.
- Тщательно и плотно зажмите края, после чего слегка прижмите изделие ладонью, придавая ему плоскую форму. В глубокой сковороде разогрейте слой растительного масла толщиной примерно 5 миллиметров.
- Выкладывайте заготовки швом вниз с интервалом в 2 сантиметра.
- Жарьте пирожки на умеренном огне примерно по 3 – 4 минуты с каждой стороны до появления выраженной золотисто-румяной корочки.
- Переворачивайте аккуратно лопаткой, чтобы не проколоть тесто.
- Готовые горячие пирожки переложите на тарелку, застеленную бумажными полотенцами, чтобы впитать лишний жир.
- Накройте сверху чистым хлопковым полотенцем на 5 – 7 минут: благодаря собственному пару корочка станет мягкой, воздушной и нежной.
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