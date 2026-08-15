15 серпня, 07:20
Ті самі оладки зі шкільної їдальні: рецепт, що огортає ностальгією
Справжні дріжджові оладки, які залишаються високими й пористими навіть після повного охолодження – мрія кожного кулінара. І виявляється, що приготувати їх такими справді дуже легко!
Жодної соди чи розпушувача: секрет ідеальної пишності полягає в особливій густоті тіста та подвійному підйомі, перевіреному часом. Саме цей секрет робить оладки такими, як колись у дитинстві.
Як приготувати пишні оладки?
- Час: 40 хвилин + підйом тіста
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 250 мілілітрів теплої води або молока;
– 8 грамів пресованих дріжджів;
– 2 чайні ложки цукру;
– 250 грамів борошна;
– пів чайної ложки солі;
– олія для смаження.
Приготування:
- У теплу воду (або молоко) додайте пресовані дріжджі й цукор, добре розмішайте до повного розчинення.
- Всипте просіяне борошно та сіль. Вимішуйте масу лопаткою кілька хвилин, щоб розвинути клейковину – готове тісто має бути тягучим, триматися м'якою грудкою й не стікати швидко.
- Накрийте миску плівкою та залиште в теплі на 40 хвилин.
- Щойно об'єм виросте більш ніж удвічі, обов'язково обімніть тісто лопаткою.
- Залиште масу для другого підйому ще на 30 хвилин, щоб вона стала пухкою й насиченою бульбашками повітря.
- Розігрійте пательню з олією на середньо-слабкому вогні.
- Викладайте оладки змоченими у воді руками (вичавлюючи порції крізь кулак для ідеальної круглої форми) або змащеною в олії ложкою.
- Одразу накрийте пательню кришкою та смажте оладки приблизно по 2 – 2,5 хвилини з кожного боку до рум'яності.
- Перекладіть гарячу випічку на паперовий рушник в один шар, аби вона не осіла під власною вагою.
- Подавайте зі сметаною, медом або густим повидлом.