Ті самі оладки зі шкільної їдальні: рецепт, що огортає ностальгією

Справжні дріжджові оладки, які залишаються високими й пористими навіть після повного охолодження – мрія кожного кулінара. І виявляється, що приготувати їх такими справді дуже легко!

Жодної соди чи розпушувача: секрет ідеальної пишності полягає в особливій густоті тіста та подвійному підйомі, перевіреному часом. Саме цей секрет робить оладки такими, як колись у дитинстві. Як приготувати пишні оладки? Час : 40 хвилин + підйом тіста

: 40 хвилин + підйом тіста Порцій: 4 Інгредієнти:

– 250 мілілітрів теплої води або молока;

– 8 грамів пресованих дріжджів;

– 2 чайні ложки цукру;

– 250 грамів борошна;

– пів чайної ложки солі;

– олія для смаження. Приготування: У теплу воду (або молоко) додайте пресовані дріжджі й цукор, добре розмішайте до повного розчинення. Всипте просіяне борошно та сіль. Вимішуйте масу лопаткою кілька хвилин, щоб розвинути клейковину – готове тісто має бути тягучим, триматися м'якою грудкою й не стікати швидко. Накрийте миску плівкою та залиште в теплі на 40 хвилин. Щойно об'єм виросте більш ніж удвічі, обов'язково обімніть тісто лопаткою. Залиште масу для другого підйому ще на 30 хвилин, щоб вона стала пухкою й насиченою бульбашками повітря. Розігрійте пательню з олією на середньо-слабкому вогні. Викладайте оладки змоченими у воді руками (вичавлюючи порції крізь кулак для ідеальної круглої форми) або змащеною в олії ложкою. Одразу накрийте пательню кришкою та смажте оладки приблизно по 2 – 2,5 хвилини з кожного боку до рум'яності. Перекладіть гарячу випічку на паперовий рушник в один шар, аби вона не осіла під власною вагою. Подавайте зі сметаною, медом або густим повидлом.