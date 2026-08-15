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15 серпня, 07:20
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Ті самі оладки зі шкільної їдальні: рецепт, що огортає ностальгією

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Справжні дріжджові оладки, які залишаються високими й пористими навіть після повного охолодження – мрія кожного кулінара. І виявляється, що приготувати їх такими справді дуже легко!

Жодної соди чи розпушувача: секрет ідеальної пишності полягає в особливій густоті тіста та подвійному підйомі, перевіреному часом. Саме цей секрет робить оладки такими, як колись у дитинстві. 

Як приготувати пишні оладки? 

  • Час: 40 хвилин + підйом тіста
  • Порцій: 4 

Інгредієнти
– 250 мілілітрів теплої води або молока;
– 8 грамів пресованих дріжджів;
– 2 чайні ложки цукру;
– 250 грамів борошна;
– пів чайної ложки солі;
– олія для смаження. 

Приготування: 

  1. У теплу воду (або молоко) додайте пресовані дріжджі й цукор, добре розмішайте до повного розчинення.
  2. Всипте просіяне борошно та сіль. Вимішуйте масу лопаткою кілька хвилин, щоб розвинути клейковину – готове тісто має бути тягучим, триматися м'якою грудкою й не стікати швидко.
  3. Накрийте миску плівкою та залиште в теплі на 40 хвилин.
  4. Щойно об'єм виросте більш ніж удвічі, обов'язково обімніть тісто лопаткою.
  5. Залиште масу для другого підйому ще на 30 хвилин, щоб вона стала пухкою й насиченою бульбашками повітря.
  6. Розігрійте пательню з олією на середньо-слабкому вогні.
  7. Викладайте оладки змоченими у воді руками (вичавлюючи порції крізь кулак для ідеальної круглої форми) або змащеною в олії ложкою.
  8. Одразу накрийте пательню кришкою та смажте оладки приблизно по 2 – 2,5 хвилини з кожного боку до рум'яності.
  9. Перекладіть гарячу випічку на паперовий рушник в один шар, аби вона не осіла під власною вагою.
  10. Подавайте зі сметаною, медом або густим повидлом.

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