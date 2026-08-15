Никакой соды или разрыхлителя: секрет идеальной пышности заключается в особой густоте теста и проверенном временем двойном подъеме. Именно этот секрет делает оладьи такими, как когда-то в детстве.
Как приготовить пышные оладьи?
- Время: 40 минут + рост теста
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 250 миллилитров теплой воды или молока;
– 8 граммов прессованных дрожжей;
– 2 чайные ложки сахара;
– 250 граммов муки;
– половина чайной ложки соли;
– масло для жарки.
Приготовление:Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
- В теплую воду (или молоко) добавьте прессованные дрожжи и сахар, хорошо перемешайте до полного растворения.
- Всыпьте просеянную муку и соль. Вымешивайте массу лопаткой несколько минут, чтобы развить клейковину – готовое тесто должно быть тягучим, держаться мягким комом и не стекать быстро.
- Накройте миску пленкой и оставьте в тепле на 40 минут.
- Только что объем увеличился более чем вдвое, обязательно обомните тесто лопаткой.
- Оставьте тесто для второго подъема еще на 30 минут, чтобы оно стало воздушным и насыщенным пузырьками воздуха.
- Разогрейте сковороду с маслом на средне-слабом огне.
- Выкладывайте оладьи смоченными в воде руками (выдавливая порции через кулак для идеальной круглой формы) или смазанной маслом ложкой.
- Сразу накройте сковороду крышкой и жарьте оладьи примерно по 2 – 2,5 минуты с каждой стороны до румяности.
- Переложите горячую выпечку на бумажное полотенце в один слой, чтобы она не осела под собственным весом.
- Подавайте со сметаной, медом или густым вареньем.