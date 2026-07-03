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3 липня, 13:38
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Пишні кабачкові оладки на кефірі: простий рецепт для швидкого сніданку

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Ніжні, рум'яні та неймовірно пишні кабачкові оладки можна приготувати всього за 10 хвилин із найпростіших інгредієнтів. Їх дуже просто готувати!

Сезон кабачків – це ідеальний час для кулінарних експериментів, коли хочеться приготувати щось легке, ніжне та по-справжньому літнє. Секрет ідеальних кабачкових оладок полягає в правильному балансі вологи та пишності тіста, повідомляє Smachnenke.

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Як приготувати оладки з кабачка?

  • Час: 25 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 1 середній кабачок;
– 2 яйця;
– 400 мілілітрів кефіру або натурального йогурту;
– 2 склянки пшеничного борошна;
– неповна 1 чайна ложка соди;
– сушене листя селери – до смаку;
– приправа до м'яса або улюблені спеції – до смаку;
– паприка – до смаку;
– сіль – до смаку;
– олія – для смаження;
– сметана або улюблений соус – для подачі.

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Приготування: 

  1. Спочатку підготуйте овоч. Кабачок наріжте тонкими кружечками, злегка посоліть та залиште на 10 хвилин.
  2. Сіль змусить кабачок активно виділяти сік завдяки процесу осмосу. Після цього добре відтисніть кружечки від зайвої рідини, щоб тісто не стало занадто рідким під час смаження.
  3. Для тіста у глибокій мисці змішайте яйця з кефіром або йогуртом, додайте сіль, паприку, сушене листя селери та обрані спеції.
  4. Поступово всипайте борошно, ретельно перемішуючи суміш до однорідної консистенції без грудочок.
  5. Додайте до отриманого тіста підготовлений кабачок, всипте соду та швидко перемішайте.
  6. Одразу викладайте тісто ложкою на добре розігріту сковороду з олією.
  7. Обсмажуйте оладки з обох боків до красивої золотистої скоринки.
  8. Подавайте страву гарячою разом зі сметаною або вашим улюбленим соусом.

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