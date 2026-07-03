Пишні кабачкові оладки на кефірі: простий рецепт для швидкого сніданку

Ніжні, рум'яні та неймовірно пишні кабачкові оладки можна приготувати всього за 10 хвилин із найпростіших інгредієнтів. Їх дуже просто готувати!

Сезон кабачків – це ідеальний час для кулінарних експериментів, коли хочеться приготувати щось легке, ніжне та по-справжньому літнє. Секрет ідеальних кабачкових оладок полягає в правильному балансі вологи та пишності тіста, повідомляє Smachnenke.

Цікаво На прощання з полуничним сезоном: торт Павлова, яку варто приготувати саме зараз

Як приготувати оладки з кабачка?

Час: 25 хвилин

25 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 середній кабачок;

– 2 яйця;

– 400 мілілітрів кефіру або натурального йогурту;

– 2 склянки пшеничного борошна;

– неповна 1 чайна ложка соди;

– сушене листя селери – до смаку;

– приправа до м'яса або улюблені спеції – до смаку;

– паприка – до смаку;

– сіль – до смаку;

– олія – для смаження;

– сметана або улюблений соус – для подачі.

Чудовий варіант для обіду чи перекусу / Фото Смачненьке

Приготування: