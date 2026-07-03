Сезон кабачків – це ідеальний час для кулінарних експериментів, коли хочеться приготувати щось легке, ніжне та по-справжньому літнє. Секрет ідеальних кабачкових оладок полягає в правильному балансі вологи та пишності тіста, повідомляє Smachnenke.
Цікаво На прощання з полуничним сезоном: торт Павлова, яку варто приготувати саме зараз
Як приготувати оладки з кабачка?
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 середній кабачок;
– 2 яйця;
– 400 мілілітрів кефіру або натурального йогурту;
– 2 склянки пшеничного борошна;
– неповна 1 чайна ложка соди;
– сушене листя селери – до смаку;
– приправа до м'яса або улюблені спеції – до смаку;
– паприка – до смаку;
– сіль – до смаку;
– олія – для смаження;
– сметана або улюблений соус – для подачі.
Чудовий варіант для обіду чи перекусу / Фото Смачненьке Читайте більше новин за менший час Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Приготування:
- Спочатку підготуйте овоч. Кабачок наріжте тонкими кружечками, злегка посоліть та залиште на 10 хвилин.
- Сіль змусить кабачок активно виділяти сік завдяки процесу осмосу. Після цього добре відтисніть кружечки від зайвої рідини, щоб тісто не стало занадто рідким під час смаження.
- Для тіста у глибокій мисці змішайте яйця з кефіром або йогуртом, додайте сіль, паприку, сушене листя селери та обрані спеції.
- Поступово всипайте борошно, ретельно перемішуючи суміш до однорідної консистенції без грудочок.
- Додайте до отриманого тіста підготовлений кабачок, всипте соду та швидко перемішайте.
- Одразу викладайте тісто ложкою на добре розігріту сковороду з олією.
- Обсмажуйте оладки з обох боків до красивої золотистої скоринки.
- Подавайте страву гарячою разом зі сметаною або вашим улюбленим соусом.