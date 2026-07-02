"Павлова" якраз тримається на цьому поєднанні: хрустка зовні й ніжна всередині основа з безе, вершковий крем і багато свіжої полуниці зверху. Це той десерт, який краще не відкладати надовго, поки ягоди ще є в сезоні, пише ВВС.
Цікаво Неймовірно смачні огірки на зиму від Лізи Глінської: бланшуємо закуску в оцті
Як приготувати торт "Павлова" з полуницею?
- Час: 1 година 30 хвилин + охолодження
- Порцій: 8 – 10
Інгредієнти:
– 6 яєчних білків;
– 350 грамів цукрової пудри;
– 1 чайна ложка оцту;
– 1 чайна ложка кукурудзяного крохмалю;
– 600 мілілітрів вершків;
– 1 чайна ложка ванільного цукру або ванільного екстракту;
– 50 грамів цукрової пудри для крему;
– 700 грамів полуниці;
– цукрова пудра для посипання.
Полунична насолода / Фото ВВС Якщо Telegram заблокують Не губіть 24 Канал – підписуйтеся на нас у WhatsApp
Приготування:
- Духовку розігрійте до 160 градусів.
- Велике деко застеліть пергаментом і намалюйте на ньому коло діаметром приблизно 30 сантиметрів. Усередині зробіть ще одне коло діаметром близько 15 сантиметрів, щоб вийшла форма кільця.
- Яєчні білки перекладіть у чисту суху миску й збивайте міксером до м’яких піків.
- Поступово всипайте цукрову пудру невеликими порціями та продовжуйте збивати на високій швидкості, доки маса стане щільною, гладкою і блискучою.
- Оцет змішайте з кукурудзяним крохмалем до однорідності, додайте до білкової маси й обережно перемішайте.
- Викладіть безе на пергамент у межах намальованого кільця. Великою ложкою сформуйте зверху неглибоке заглиблення, щоб після випікання туди зручно було викласти крем і полуницю.
- Поставте деко в духовку й одразу зменште температуру до 140 градусів. Випікайте 1 годину – 1 годину 15 хвилин, доки зовні безе стане твердим, але залишиться світлим. Після цього вимкніть духовку й залиште основу всередині щонайменше на 1 годину, а краще – до повного охолодження.
- Для крему збийте вершки з ванільним цукром або ванільним екстрактом і цукровою пудрою до стійких піків.
- Викладіть крем у заглиблення на охолодженій основі.
- Полуницю помийте, обсушіть, видаліть хвостики й поріжте половинками або четвертинками. Розкладіть ягоди поверх крему.
- Перед подаванням злегка посипте торт цукровою пудрою та наріжте на порції.