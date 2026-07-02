"Павлова" якраз тримається на цьому поєднанні: хрустка зовні й ніжна всередині основа з безе, вершковий крем і багато свіжої полуниці зверху. Це той десерт, який краще не відкладати надовго, поки ягоди ще є в сезоні, пише ВВС.

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Як приготувати торт "Павлова" з полуницею?

Час : 1 година 30 хвилин + охолодження

: 1 година 30 хвилин + охолодження Порцій: 8 – 10

Інгредієнти:

– 6 яєчних білків;

– 350 грамів цукрової пудри;

– 1 чайна ложка оцту;

– 1 чайна ложка кукурудзяного крохмалю;

– 600 мілілітрів вершків;

– 1 чайна ложка ванільного цукру або ванільного екстракту;

– 50 грамів цукрової пудри для крему;

– 700 грамів полуниці;

– цукрова пудра для посипання.

Полунична насолода / Фото ВВС

Приготування: