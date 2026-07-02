"Павлова" как раз и держится на этом сочетании: хрустящая снаружи и нежная внутри основа из безе, сливочный крем и много свежей клубники сверху. Это тот десерт, который лучше не откладывать надолго, пока ягоды еще в сезоне, пишет ВВС.

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Как приготовить торт "Павлова" с клубникой?

Время : 1 час 30 минут + охлаждение

: 1 час 30 минут + охлаждение Порций: 8 – 10

Ингредиенты:

– 6 яичных белков;

– 350 граммов сахарной пудры;

– 1 чайная ложка уксуса;

– 1 чайная ложка кукурузного крахмала;

– 600 миллилитров сливок;

– 1 чайная ложка ванильного сахара или ванильного экстракта;

– 50 граммов сахарной пудры для крема;

– 700 граммов клубники;

– сахарная пудра для посыпки.

Клубничное наслаждение / Фото ВВС

Приготовление: