Приготовление этой закуски не доставит вам хлопот, а результат приятно удивит вас восхитительным хрустом и вкусом. Приготовьте огурцы по рецепту Лизы Глинской, и он вполне может стать вашим самым любимым.

Интересно: Сэндвичи из кабачков с нежной начинкой: закуска, которая затмит обычные кабачки

Как приготовить хрустящие огурчики?

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: банка на 3 литра

Ингредиенты:

– 1,8 – 2 килограмма огурцов (среднего размера);

– кусочек корня хрена;

– укроп;

– 1 – 2 лавровых листа;

– 5 – 6 горошин черного перца;

– 1 головка чеснока;

– 3 десертные ложки соли (без горки);

– 6 десертных ложек сахара (без горки);

– уксус (9%) для отваривания огурцов;

– вода (кипяток).

Закуска, за которую вы себе поблагодарите: смотрите видео

Приготовление: