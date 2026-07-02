Приготовление этой закуски не доставит вам хлопот, а результат приятно удивит вас восхитительным хрустом и вкусом. Приготовьте огурцы по рецепту Лизы Глинской, и он вполне может стать вашим самым любимым.
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Как приготовить хрустящие огурчики?
- Время: 30 минут
- Порций: банка на 3 литра
Ингредиенты:
– 1,8 – 2 килограмма огурцов (среднего размера);
– кусочек корня хрена;
– укроп;
– 1 – 2 лавровых листа;
– 5 – 6 горошин черного перца;
– 1 головка чеснока;
– 3 десертные ложки соли (без горки);
– 6 десертных ложек сахара (без горки);
– уксус (9%) для отваривания огурцов;
– вода (кипяток).
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Приготовление:
- Замочите огурцы на 2 – 3 часа в холодной воде.
- Параллельно очистите чеснок.
- На дно чистой банки выложите специи и зелень: укроп, лавровый лист, черный перец, чеснок и кусочки хрена для хруста (по желанию добавьте кусочек острого перца).
- Сюда же насыпьте соль и сахар.
- Подготовьте две кастрюли: в одной вскипятите чистую воду, а в другой – держите на слабом огне уксус (желательно включить вытяжку).
- Отдельно простерилизуйте крышки.
- Бланшируйте огурцы: порциями опускайте овощи в кипящий уксус, пока они не приобретут оливковый цвет, и сразу плотно укладывайте их в банку.
- Залейте банку с огурцами до самого верха чистым кипятком (добавлять уксус в банку не нужно) и закатайте крышкой.
- Переверните заготовку дном вверх, укутайте в теплое одеяло или плед и оставьте до полного остывания.