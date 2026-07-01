В этих сэндвичах кабачок по-прежнему является основным ингредиентом, но подача получается совсем другой. Хрустящие кружочки в панировке сочетаются с нежной начинкой из творога, яиц, помидоров и зелени, отмечает Iren.lazun.

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Как приготовить хрустящие кабачковые сэндвичи с нежной начинкой?

Время : 35–40 минут

: 35–40 минут Порций: 2–3

Ингредиенты:

– 1 кабачок;

– 1 плавленый сырок;

– 1 вареное яйцо;

– 1 большой помидор;

– 1–2 зубчика чеснока;

– майонез или крем-сыр;

– яйца для кляра;

– мука;

– панировочные сухари;

– укроп;

– соль;

– перец;

– масло для жарки.

Как вкусно приготовить кабачки: смотрите видео

Приготовление: