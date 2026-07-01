В этих сэндвичах кабачок по-прежнему является основным ингредиентом, но подача получается совсем другой. Хрустящие кружочки в панировке сочетаются с нежной начинкой из творога, яиц, помидоров и зелени, отмечает Iren.lazun.
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Как приготовить хрустящие кабачковые сэндвичи с нежной начинкой?
- Время: 35–40 минут
- Порций: 2–3
Ингредиенты:
– 1 кабачок;
– 1 плавленый сырок;
– 1 вареное яйцо;
– 1 большой помидор;
– 1–2 зубчика чеснока;
– майонез или крем-сыр;
– яйца для кляра;
– мука;
– панировочные сухари;
– укроп;
– соль;
– перец;
– масло для жарки.
Как вкусно приготовить кабачки: смотрите видеоНе пропустите ни одной важной новости Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Приготовление:
- Кабачок помойте и нарежьте кружочками.
- Посолите их и оставьте на 10 минут, чтобы кабачок пустил лишнюю жидкость. Тем временем приготовьте начинку.
- Плавленый сырок и вареное яйцо натрите на мелкой терке и переложите в миску.
- Помидор нарежьте мелкими кубиками, укроп измельчите, чеснок пропустите через пресс или натрите. Добавьте все к творогу с яйцом, посолите, поперчите, заправьте майонезом или крем-сыром и хорошо перемешайте. Из кабачков слейте жидкость.
- Каждый кружочек сначала обваляйте в муке, затем окуните в взбитые яйца, а после этого обваляйте в сухарях.
- Выложите кабачки на разогретую сковороду с маслом и жарьте на среднем огне с обеих сторон до золотистой хрустящей корочки.
- Готовые кружочки выложите на тарелку, немного остудите, после чего на один кабачок положите начинку и накройте вторым кружочком.
- Подавайте кабачковые сэндвичи сразу после приготовления.