В этом салате кабачки сначала подрумяниваются в духовке, а затем смешиваются с холодным соусом на основе йогурта или сметаны. Получается простой летний вариант, который можно подать отдельно или вместе с мясом, картофелем или свежим хлебом, пишет lanas_diet.
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Как приготовить салат из запеченных кабачков с соусом?
- Время: 45 – 60 минут
- Порций: 3 – 4
Ингредиенты:
– 1 килограмм кабачков;
– 15 граммов оливкового масла;
– 8 – 10 граммов соли;
– 1 чайная ложка паприки;
– 1 чайная ложка сухого чеснока;
– черный перец;
– 150 граммов греческого йогурта или сметаны;
– 1 столовая ложка дижонской горчицы;
– 2–3 зубчика чеснока;
– 1 столовая ложка лимонного сока;
– пучок укропа и петрушки;
– 30 граммов пармезана ломтиками.
Как приготовить салат с кабачками: смотрите видеоНе полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Приготовление:
- Кабачки помойте и порежьте на кусочки. Если они молодые и очень сочные, сначала подсолите их и оставьте на 20 минут, а затем промокните бумажным полотенцем.
- Благодаря этому во время запекания кабачки не станут водянистыми, а лучше подрумянятся и останутся упругими.
- После этого смешайте кабачки с оливковым маслом, солью, паприкой, сушеным чесноком и черным перцем.
- По желанию специи можно заменить, в частности, хорошо подходит орегано. Выложите кабачки на противень и запекайте при 220 градусах с конвекцией примерно 25 – 30 минут, пока края не станут румяными. Готовые кабачки оставьте на 5 – 10 минут, чтобы они немного остыли.
- Для соуса смешайте греческий йогурт или сметану с дижонской горчицей, измельченным чесноком, лимонным соком, мелко нарезанными укропом и петрушкой.
- Добавьте в соус теплые кабачки и аккуратно перемешайте. Перед подачей украсьте салат ломтиками пармезана. Скоро начнется сезон под названием "спаси кабачки", поэтому этот салат из кабачков точно пригодится вам. Кабачки в сезон быстро переходят из категории "первые молодые" в категорию "нужно срочно что-то с ними делать".
- Жарить кружочками каждый раз не хочется, а запекание хорошо выручает, когда нужно приготовить сразу большую порцию без лишней суеты у плиты.
- В этом салате кабачки сначала подрумяниваются в духовке, а затем смешиваются с холодным соусом на основе йогурта или сметаны.
- Получается простой летний вариант, который можно подать отдельно или вместе с мясом, картофелем или свежим хлебом.