Маринованная морковь имеет все шансы стать вашей любимой закуской этим летом. Она идеально сочетается с любыми блюдами и прекрасно дополнит отдых на природе, рассказывает инстаграм karina_solodka.

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Как замариновать морковь?

  • Время: 20 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 2 – 3 моркови;
– укроп;
– чеснок;
– по желанию можно добавить имбирь, петрушку, острый перец;
маринад на банку объемом 0,5 литра:
– 125 миллилитров яблочного уксуса;
– 275 миллилитров воды;
– 1 столовая ложка меда;
– соль.

Новая закуска станет вашей любимой: смотрите видео

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Приготовление:

  1. Тщательно вымойте и очистите морковь от кожуры.
  2. Нарежьте её аккуратными удлинёнными палочками.
  3. Измельчите дополнительные ингредиенты по своему вкусу (например, порубите чеснок и свежий укроп).
  4. Утрамбуйте овощи в банку, стараясь заполнить емкость как можно плотнее.
  5. Для рассола смешайте в сотейнике или кастрюле воду, уксус, мёд и соль.
  6. Доведите смесь до кипения, тщательно перемешайте до полного растворения и залейте морковь горячим маринадом.
  7. Закройте банку и оставьте её в холодильнике на всю ночь для маринования.