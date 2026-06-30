Маринованная морковь имеет все шансы стать вашей любимой закуской этим летом. Она идеально сочетается с любыми блюдами и прекрасно дополнит отдых на природе, рассказывает инстаграм karina_solodka.

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Как замариновать морковь?

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 – 3 моркови;

– укроп;

– чеснок;

– по желанию можно добавить имбирь, петрушку, острый перец;

маринад на банку объемом 0,5 литра:

– 125 миллилитров яблочного уксуса;

– 275 миллилитров воды;

– 1 столовая ложка меда;

– соль.

Новая закуска станет вашей любимой: смотрите видео

Приготовление: