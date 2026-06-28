Через несколько минут на сковороде редис становится мягче, теряет остроту и приобретает совершенно другой вкус. Это простой способ приготовить сезонный овощ не так, как его подают чаще всего, пишет Аня Скиба.

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Как приготовить жареный редис на сливочном масле?

Время : 10 – 15 минут

: 10 – 15 минут Порций: 1 – 2

Ингредиенты:

– редис;

– сливочное масло;

– чеснок по желанию;

– майонез по желанию.

Как приготовить редис по-особенному: посмотрите видео

Приготовление: