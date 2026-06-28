Після кількох хвилин на пательні редис стає м’якшим, втрачає різкість і набуває зовсім іншого смаку. Це простий спосіб приготувати сезонний овоч не так, як його подають найчастіше, пише Аня Скиба.
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Як приготувати смажений редис на вершковому маслі?
- Час: 10 – 15 хвилин
- Порцій: 1 – 2
Інгредієнти:
– редиска;
– вершкове масло;
– часник за бажанням;
– майонез за бажанням.
Як приготувати редиску в особливий спосіб: перегляньте відеоНе користуєтесь Telegram? 24 Канал є у WhatsApp. Підпишіться і читайте перевірені новини
Приготування:
- Редиску добре помийте, почистіть і поріжте кружальцями.
- На пательні розтопіть вершкове масло та викладіть підготовлену редиску.
- Смажте її до легкої золотистої скоринки, періодично перевертаючи кружальця, щоб вони рівномірно підрум’янилися.
- Після смаження редис стає м’якшим, соковитим і за смаком може нагадувати кабачок.
- За бажанням готову страву можна доповнити подрібненим часником і невеликою кількістю майонезу.