Кожен з нас стикався з ситуацією, коли улюблений твердий сир швидко засихає або покривається пліснявою в холодильнику, навіть якщо термін придатності на упаковці ще цілком хороший. Проблема криється у неправильному мікрокліматі – звичайна харчова плівка затримує зайву вологу, що лише прискорює ріст грибків, розповідає Onet.

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Як позбутися цієї проблеми за копійки?

Тут допоможе копійчаний і простий трюк зі звичайним столовим оцтом. Оцтова кислота – це потужний природний антисептик. Вона знижує рівень pH на поверхні продукту, створюючи кисле середовище, у якому хвороботворні бактерії та спори цвілі просто не здатні вижити чи розмножуватися.

Зберігаємо сир свіжим довго / Фото Pixabay

Щоб зберегти сир свіжим та м'яким на кілька тижнів, виконайте три прості кроки:

Злегка змочіть паперовий рушник або чисту бавовняну серветку в оцті. Щільно загорніть у неї брусок сиру відразу після того, як принесли його з магазину. Покладіть згорток у герметичний лоток або скляний контейнер і поставте у спеціальний ящик холодильника, призначений для овочів та фруктів – там оптимальний рівень вологості.

Цей метод абсолютно копійчаний, займає менше хвилини й не псує смак чи аромат самого продукту. Завдяки паперовому рушнику сир продовжує "дихати", а легкі пари оцту надійно захищають його від появи грибка, дозволяючи вам щоранку насолоджуватися ідеальними бутербродами.