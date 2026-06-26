Багато кулінарів сприймають приготування домашнього варення як справжній ритуал, невіддільною частиною якого є стомлююче зняття білої піни. Проте існує один забутий кондитерський секрет, який здатний назавжди позбавити вас від цієї марудної справи. Секрет полягає у звичайному вершковому маслі, розповідає портал Teraz gotuje.

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Як додавати масло у варення?

Коли фруктово-ягідна маса починає активно кипіти на плиті, на її поверхні неминуче з’являється пишна піна. Якщо додати до каструлі всього один невеликий шматочок вершкового масла (приблизно половину або цілу чайну ложку), то станеться справжня кулінарна "магія".

Варення буде ідеальним / Фото Pixabay

Масло миттєво спрацює як природний "піногасник", змінюючи поверхневий натяг сиропу і майже повністю зупиняючи утворення повітряних пухирців. Такий простий трюк кардинально впливає на якість та зовнішній вигляд майбутнього десерту.

Оскільки піна більше не заважає процесу, сироп виходить дивовижно чистим, прозорим та глянцевим. Ви також суттєво економите сам продукт, адже під час звичного зняття піни ложкою завжди втрачається чимало цінного солодкого соку. Вершковий жир чудово впливає і на фінальну консистенцію ласощів. Завдяки йому під час охолодження варення набуває неймовірно гладкої, шовковистої текстури. Сироп стає в міру густим і красиво обволікає кожну ягідку, додаючи страві легкого ресторанного лоску.

Кидати масло найкраще в момент найінтенсивнішого кипіння або ближче до завершення варіння. Цей корисний лайфхак чудово працює з будь-якими ягодами та фруктами, перетворюючи звичайне домашнє консервування на дуже естетичний продукт.