Многие кулинары воспринимают приготовление домашнего варенья как настоящий ритуал, неотъемлемой частью которого является утомительное снятие белой пены. Однако существует один забытый кондитерский секрет, который способен навсегда избавить вас от этой утомительной работы. Секрет заключается в обычном сливочном масле, рассказывает портал Teraz gotuje.

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Как добавлять масло в варенье?

Когда фруктово-ягодная масса начинает активно кипеть на плите, на её поверхности неизбежно появляется пышная пена. Если добавить в кастрюлю всего один небольшой кусочек сливочного масла (примерно половину или целую чайную ложку), то произойдет настоящая кулинарная "магия".

Варенье получится идеальным / Фото Pixabay

Масло мгновенно сработает как естественный "пеногаситель", изменяя поверхностное натяжение сиропа и почти полностью останавливая образование воздушных пузырьков. Такой простой трюк кардинально влияет на качество и внешний вид будущего десерта.

Поскольку пена больше не мешает процессу, сироп получается удивительно чистым, прозрачным и глянцевым. Вы также существенно экономите сам продукт, ведь при обычном снятии пены ложкой всегда теряется немало ценного сладкого сока. Сливочный жир прекрасно влияет и на конечную консистенцию лакомства. Благодаря ему при остывании варенье приобретает невероятно гладкую, шелковистую текстуру. Сироп становится в меру густым и красиво обволакивает каждую ягодку, придавая блюду легкий ресторанный блеск.

Добавлять масло лучше всего в момент самого интенсивного кипения или ближе к завершению варки. Этот полезный лайфхак отлично работает с любыми ягодами и фруктами, превращая обычное домашнее консервирование в очень эстетичный продукт.